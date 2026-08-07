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'बिहार की जनता बेहतर लीडर चाहती है..' कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर उठाए सवाल

क्या महागठबंधन को तेजस्वी यादव का नेतृत्व मंजूर नहीं है? बिहार कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. बृजम पांडे की रिपोर्ट..

Tejashwi Yadav
महागठबंधन में तकरार! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 7:07 PM IST

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पटना: पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और अब बांकीपुर उपचुनाव में करारी हार ने महागठबंधन की एकजुटता की गांठ खोल दी है. प्रशांत किशोर की जीत का साइड इफेक्ट ही कहिये कि कांग्रेस अब न केवल तेजस्वी यादव की लीडरशिप पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रही है, बल्कि जन सुराज पार्टी को गठबंधन में शामिल करने की वकालत करने लगी है. कभी आरजेडी में रहने वाले पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रवक्ता ऋषि मिश्रा कहते हैं कि नेतृत्व करना है तो मिल-बैठकर सहयोगियों से बात करनी होगी.

बांकीपुर उपचुनाव का साइड इफेक्ट: ऋषि मिश्रा ने कहा कि इस चुनाव से एक चीज तो साबित होता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान है. जनता चाहती है कि सत्ता से भाजपा को हटाए लेकिन जनता हम पर भी विश्वास नहीं करती है. हम लोग का इतना पुराना गठबंधन है, इसके बावजूद लोगों ने हमको भी वोट नहीं किया. यह सिर्फ एक उपचुनाव की बात नहीं है. 2005 से आप देखेंगे लगातार हम लोग नौ चुनाव हार चुके हैं.

कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा (ETV Bharat)

नेतृत्व पर सवाल: ऋषि मिश्रा कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत दल है और इंडिया गठबंधन (बिहार में महागठबंधन) एक मजबूत गठबंधन है. हमारा बेस वोट है. लोग कहते हैं वोट बैंक है लेकिन वह बैंक खुल गया है. वोट इधर-उधर जा रहा है. आखिर इसका चिंतन कौन करेगा?

वे कहते हैं, '2025 विधानसभा चुनाव हुआ. 243 विधानसभा सीट पर 253 लोग खड़े हुए. कम से कम बिहार में जिन लोगों ने गठबंधन का फैसला किया था, जिन लोगों ने सिंबल दिया था, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? उसका फैसला किया था, वह उन लोगों को बुलाएं. 253 उम्मीदवारों को बुलाकर उनसे बात करें कि कहां क्या गलती हुई?'

'कांग्रेस के छाते में आना होगा सबको': ऋषि मिश्रा ने कहा कि 25-26 सीट पर हम लोग क्यों आ गए, इसका फैसला कौन करेगा? आप लीड कर रहे हैं तो इसका फैसला कौन करेगा? हम लोग सिर्फ हारने के लिए नहीं है. जनता तैयार बैठी है, जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर करें. हम क्यों पीछे हट रहे हैं? वक्त आ गया है कांग्रेस के छाता के नीचे आना पड़ेगा.

Tejashwi Yadav
राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और राजेश राम (ETV Bharat)

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि एक वक्त था, जब भारतीय जनता पार्टी सहित कई पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए एक छत के नीचे आई थी. 1977 में चुनाव लड़े थे सब मिलकर. 1989 में कांग्रेस को हटाने के लिए सब मिलकर चुनाव लड़े थे. आज तो उससे भी बदतर स्थिति है. भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेस के छत के नीचे आने में क्या दिक्कत है.

प्रशांत किशोर को भी साथ आना चाहिए: ऋषि मिश्रा कहते हैं, ' मैं आग्रह करूंगा प्रशांत किशोर से भी कि वक्त आ गया है, आप भी साथ आएं. लोगों का विश्वास आप पर भी है. आपके विजन पर लोग विश्वास करते हैं. आपका विजन कांग्रेस के विजन से मैच करता है. हम लोग महात्मा गांधी को मानने वाले हैं आप भी महात्मा गांधी की तस्वीर लगाते हैं. अब बिहार में कांग्रेस नेतृत्व करेगा तभी कुछ हो सकता है.'

BIHAR POLITICS
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

बेटर च्वाइस क्या है?: कांग्रेस नेता कहते हैं कि नौ चुनाव हारने के बाद भी आरजेडी ही लीड करेंगे तो 60-65 विधायक जीत कर जाएंगे. 7-8 एमपी जीत कर जाएंगे लेकिन जो जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, वो कैसे होगा. जनता चाहती है कि बिहार में उसको एक बढ़िया लोग लीड करें. भाजपा को सत्ता से बाहर करें, फिर हम वह नहीं कर पाएंगे.

"2015 को छोड़ दें तो लगातार हमलोग 9 चुनाव हार चुके हैं. चिंतन तो करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है. अगर आपको (तेजस्वी यादव) ही लीड करना है तो मिल-बैठकर बात करिये. उनको सभी अलायंस पार्टनर और उम्मीदवारों से बात करनी चाहिए."- ऋषि मिश्रा, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (ETV Bharat)

क्या महागठबंधन में मंथन नहीं होता?: ऋषि कहते हैं कि हमारी पार्टी में मंथन तो होता है. हमारी पार्टी में तो राहुल गांधी समीक्षा करते हैं लेकिन जब बिहार का मामला आता है तो बिहार को लीड करने वाले सीएम कैंडिडेट ऐसा नहीं करते हैं. उनको बैठक करनी चाहिए थी. बिहार के जितने भी महागठबंधन के दल थे, उनके साथ बैठक करनी चाहिए थी.

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