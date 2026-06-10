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NRHM घोटाला: आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव गिरफ्तार

पिछले दिनों विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पूर्व विधायक के खिलाफ NRHM के तहत कराए गए कार्यों में वित्तीय अनियमित व भ्रष्टाचार की FIR दर्ज की थी.

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आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 6:40 PM IST

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लखनऊ: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी लखनऊ के वेव मॉल से की गई है. गिरफ्तारी के तुरंत बाद पूर्व विधायक को मेडिकल परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद विजिलेंस की टीम उनसे इस मामले में आगे की पूछताछ करेगी.

आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, पिछले दिनों विजिलेंस डिपार्टमेंट ने श्रावस्ती में पूर्व विधायक सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कराए गए कार्यों में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज की थी. जांच के दौरान विजिलेंस विभाग को कई पुख्ता सबूत मिले, जिसके आधार पर पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया है.

एनआरएचएम से जुड़े स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विभाग के तहत किए गए कार्यों में वित्तीय अनियमितता की जानकारी मिली थी, जिसके बाद विजिलेंस ने इस मामले में जांच शुरू की. जांच में कई तथ्य ऐसे सामने आए, जिनमें यह साबित हुआ कि भ्रष्टाचार किया गया है. उसके बाद श्रावस्ती में पूर्व विधायक सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू की गई, उसी के तहत लखनऊ से पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी श्रावस्ती में भी की गई है.

पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के गिरफ्तारी को लेकर विजिलेंस की ओर से प्रेसनोट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि लखनऊ सेक्टर में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. यह FIR भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई है. एफआईआर में बताया गया है कि 6 मार्च 2022 से 11 मार्च 2017 के बीच विधायक ने अपनी आय से अधिक की संपत्ति जुटाई है.

आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है. उसमें यह भी बताया गया है कि मुकेश के खिलाफ एनआरएचएम घोटाले से जुड़े तीन अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं, उस संबंध में भी मुकेश से पूछताछ व एविडेंस कलेक्शन का कार्य चल रहा है. दर्ज की गई FIR के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एविडेंस के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी.

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