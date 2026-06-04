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पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर पर गोली चलाने वाला मुख्य शूटर पुलिस को चकमा जेकर फरार, 2 पुलिस कॉन्स्टेबल सस्पेंड

बंबर ठाकुर पर गोली चलाने के मामले में फरार मुख्य आरोपी की तलाश के लिए कई राज्यों की पुलिस से संपर्क कर रही हिमाचल पुलिस.

Former Congress MLA BUMBER THAKUR FIRING CASE Shooter Escaped
बंबर ठाकुर पर गोली चलाने वाला मुख्य शूटर पुलिस हिरासत से फरार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 7:59 AM IST

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Updated : June 4, 2026 at 8:17 AM IST

6 Min Read
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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के चर्चित पूर्व विधायक कांग्रेस बंबर ठाकुर गोलीकांड मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला करने वाला मुख्य आरोपित और शार्प शूटर अजय पुलिस हिरासत से फरार हो गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर पुलिस प्रशासन ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिस कॉन्स्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

बंबर ठाकुर पर गोली चलाने वाला शूटर पुलिस हिरासत से फरार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बिलासपुर पुलिस की एक टीम गिरफ्तार आरोपित अजय को एक मामले में पेशी के लिए दिल्ली लेकर गई थी. कोर्ट में पेशी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस टीम आरोपित को वापस बिलासपुर ला रही थी. इसी दौरान दिल्ली-हरियाणा सीमा स्थित टिकरी बॉर्डर के समीप आरोपित ने मौका देखकर पुलिस कर्मियों से हाथ छुड़ा लिया और मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार, आरोपित ने अचानक पुलिसकर्मियों को चकमा देते हुए भागने का प्रयास किया. पुलिस जवानों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वह भीड़ और आसपास के क्षेत्र का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा. घटना के बाद पुलिस अधिकारियों को फौरन सूचित किया गया और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया.

फरार आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित

पुलिस द्वारा फरार आरोपित की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की पुलिस एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर आरोपित की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. इस पूरे मामले में पुलिस हिरासत से एक हाई-प्रोफाइल आरोपित के फरार होने को गंभीर लापरवाही माना जा रहा है. प्रारंभिक जांच के आधार पर बिलासपुर पुलिस प्रशासन ने आरोपित की सुरक्षा में तैनात दो पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है. विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आरोपित कैसे फरार होने में सफल रहा. गौरतलब है कि फरार हुआ अजय कोई सामान्य अपराधी नहीं बल्कि पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए सनसनीखेज हमले का मुख्य आरोपित है. पुलिस जांच के अनुसार अजय गैंगस्टर भाऊ गैंग का सक्रिय सदस्य और शार्प शूटर है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, 14 मार्च 2025 को अजय ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर बिलासपुर स्थित पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के आवास पर हमला किया था. आरोपितों ने घर के बाहर पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की और करीब 12 गोलियां चलाई थीं. हमले का उद्देश्य पूर्व विधायक की हत्या करना बताया गया था. हालांकि, इस हमले में बंबर ठाकुर बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके निजी सुरक्षा अधिकारी संजीव गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस वारदात ने पूरे हिमाचल प्रदेश में सनसनी फैला दी थी और कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे.

Former Congress MLA BUMBER THAKUR FIRING CASE
14 मार्च 2025 को बंबर ठाकुर के आवास पर हुई थी फायरिंग. (ETV Bharat)

वहीं, गोलीकांड के बाद अजय लगातार पुलिस की पकड़ से दूर रहा था. पुलिस की टीम विभिन्न राज्यों में उसकी तलाश में जुटी थी. पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लगातार प्रयासों के बाद उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी. उसकी गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना गया था, लेकिन अब हिरासत से उसके फरार हो जाने के बाद एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं.

टिकरी बॉर्डर के पास पुलिस के चकमा देकर आरोपी फरार

आरोपित अजय दिल्ली पेशी के दौरान वापस बिलासपुर लाते समय टिकरी बॉर्डर से फरार हो गया है. इस मामले में गंभीर लापरवाही के चलते दो पुलिस कॉन्स्टेबल को सस्पेंड किया गया है. पुलिस आरोपित अजय की तलाश में जुटी है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी जांच जारी है. - संदीप धवल, एसपी बिलासपुर

पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठ रहे सवाल!

वहीं, एक हाई-प्रोफाइल और खतरनाक आरोपित का पुलिस अभिरक्षा से फरार होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है. खासकर तब, जब आरोपित हत्या के प्रयास और संगठित अपराध से जुड़े मामले में वांछित रहा हो. हालांकि, घटना के बाद पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मामले की समीक्षा कर रहे हैं और सुरक्षा प्रोटोकाल में हुई चूक की जांच की जा रही है.

कौन है शूटर अजय?

पुलिस के अनुसार, 14 मार्च 2025 को पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर पर गोलियां चलाने वाला मुख्य शूटर अजय ही था. एक साल की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस की टीम ने उसे रोहतक से पकड़ा था. अजय हरियाणा के भाऊ गैंग का शार्प शूटर बताया जाता है. शूटर अजय पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है, जिसके चलते पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. फिलहाल, पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. हिमाचल पुलिस की टीम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पुलिस से संपर्क में जुटी है.

कौन हैं बंबर ठाकुर?

दरअसल, पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर ने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी. कॉलेज के दिनों में वो NSUI से जुड़े हुए थे. इसके बाद उन्होंने 2007 में पहला चुनाव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जेपी नड्डा के खिलाफ लड़ा था जिसमें वे दूसरे नंबर पर रहे थे. उन्हें 13,453 वोट पड़े थे और 11,181 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद 2012 विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस की टिकट पर बिलासपुर सदर से चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज की थी. इसके बाद 2017 और 2022 में भी उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

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Last Updated : June 4, 2026 at 8:17 AM IST

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