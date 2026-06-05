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'विमल नेगी की तरह मेरा भी करवा देंगे मर्डर', पूर्व कांग्रेस नेता ने सड़क पर जमकर काटा बवाल

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब पूर्व कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका और बाद में गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान सड़क पर जमकर हंगामा देखने को मिला. बैंस ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए. सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा, "विमल नेगी की तरह ये लोग मेरा भी मर्डर करवा देंगे."

बीच सड़क पर पुलिस और बैंस के बीच तीखी बहस

दरअसल, युद्धवीर सिंह बैंस किसी जरूरी काम से जिला अदालत जा रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया. पुलिस कार्रवाई से नाराज बैंस सड़क पर ही पुलिस अधिकारियों से उलझ गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे. घटना के दौरान वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई. बैंस ने कहा कि यदि उन्हें गिरफ्तार करना है तो पहले कानूनी आदेश या कोर्ट के निर्देश दिखाए जाएं. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है और उनका एनकाउंटर करना चाहती है.

CM सुक्खू पर लगाए गंभीर आरोप

हंगामे के दौरान युद्धवीर सिंह बैंस ने दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शिकायत दी थी. इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब भी वह शिमला आते हैं, उन्हें रोकने या गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है. बैंस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार और कुछ प्रभावशाली लोग उन्हें चुप करवाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस और सरकार की होगी. यह पहला मौका नहीं है जब युद्धवीर सिंह बैंस और पुलिस आमने-सामने आए हों. करीब दो महीने पहले भी शिमला के सर्कुलर रोड पर इसी तरह का विवाद सामने आया था. उस समय भी पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सड़क पर काफी देर तक बहस और हंगामा हुआ था.