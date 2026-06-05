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'विमल नेगी की तरह मेरा भी करवा देंगे मर्डर', पूर्व कांग्रेस नेता ने सड़क पर जमकर काटा बवाल

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है और उनका एनकाउंटर करना चाहती है.

YUDH VEER SINGH BAINS
पूर्व कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस (FB@YudhVeerBains)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 7:57 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब पूर्व कांग्रेस नेता युद्धवीर सिंह बैंस को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका और बाद में गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान सड़क पर जमकर हंगामा देखने को मिला. बैंस ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए. सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा, "विमल नेगी की तरह ये लोग मेरा भी मर्डर करवा देंगे."

बीच सड़क पर पुलिस और बैंस के बीच तीखी बहस

दरअसल, युद्धवीर सिंह बैंस किसी जरूरी काम से जिला अदालत जा रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया. पुलिस कार्रवाई से नाराज बैंस सड़क पर ही पुलिस अधिकारियों से उलझ गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे. घटना के दौरान वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई. बैंस ने कहा कि यदि उन्हें गिरफ्तार करना है तो पहले कानूनी आदेश या कोर्ट के निर्देश दिखाए जाएं. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है और उनका एनकाउंटर करना चाहती है.

CM सुक्खू पर लगाए गंभीर आरोप

हंगामे के दौरान युद्धवीर सिंह बैंस ने दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शिकायत दी थी. इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब भी वह शिमला आते हैं, उन्हें रोकने या गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है. बैंस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार और कुछ प्रभावशाली लोग उन्हें चुप करवाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यदि उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस और सरकार की होगी. यह पहला मौका नहीं है जब युद्धवीर सिंह बैंस और पुलिस आमने-सामने आए हों. करीब दो महीने पहले भी शिमला के सर्कुलर रोड पर इसी तरह का विवाद सामने आया था. उस समय भी पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सड़क पर काफी देर तक बहस और हंगामा हुआ था.

पुलिस ने बताया गिरफ्तारी का कारण

दूसरी ओर शिमला पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष भी रखा है. पुलिस के अनुसार उन्हें एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि युद्धवीर सिंह बैंस ने अपने फेसबुक अकाउंट पर ऐसा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने वाली टिप्पणियां और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच और वीडियो विश्लेषण में यह पाया गया कि संबंधित सामग्री से सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका हो सकती है. इसी आधार पर पुलिस थाना वेस्ट शिमला में एफआईआर दर्ज की गई.

शिकायत से गिरफ्तारी तक पहुंचा मामला

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को सूचना मिली कि युद्धवीर सिंह बैंस शिमला में मौजूद हैं. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है. यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है. एक ओर बैंस सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस अपनी कार्रवाई को कानून के तहत उचित बता रही है. आने वाले दिनों में जांच के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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