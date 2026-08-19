कोटा में डंपर से कुचलने से स्कूटी सवार पूर्व पार्षद की मौत, पति घायल
निगम चुनाव की तैयारी कर रही कांग्रेस की पूर्व पार्षद खड़े गणेशजी मंदिर के दर्शन करने जा रही थी कि रास्ते में हादसा हो गया.
Published : August 19, 2026 at 2:58 PM IST
कोटा: नगर निगम चुनाव से पहले शहर कांग्रेस को झटका लगा, जब उसकी पूर्व पार्षद रेणु नरवाला (45) की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. नगर निगम चुनाव में टिकट की दावेदार भी थीं. रेणु स्कूटी पर अपने पति के साथ बुधवार को खड़े गणेशजी मंदिर के दर्शन करने जा रही थी कि केशवपुरा रोड पर हादसा हो गया. नयापुरा निवासी रेणु एवं पति धनराज की स्कूटी को नगर निगम के डंपर ने टक्कर मार दी.
कोटा के दादाबाड़ी थाने के एएसआई प्रेम सिंह ने बताया कि केशवपुरा मैन रोड पर स्कूटी सवार दंपती को नगर निगम के कचरा परिवहन डंपर ने टक्कर मार दी. हादसा बुधवार सुबह 10 बजे फ्लाईओवर के नीचे बालाजी के मंदिर के बाहर हुआ. डंपर ने पीछे से टक्कर मारी. इसमें स्कूटी सवार रेणु की मौत हो गई जबकि पति धनराज घायल हो गए. पुलिस ने डंपर और स्कूटी जब्त कर ली. दुर्घटना के तुरंत बाद दोनों को बसंत विहार इलाके के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां रेणु को एमबीएस अस्पताल रेफर कर दिया. वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया. पति धनराज के हाथ में फैक्चर और चेहरे पर चोट है.
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मुआवजे की मांग, निगम पर आरोप: घटना के बाद कांग्रेस नेता और वाल्मीकि समाज में रोष फैल गया. पूर्व पार्षद रेणु के शव एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखा, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए. मृतका रेणु के जेठ रामलाल ने कहा कि स्थानीय लोगों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. वह भागने की कोशिश कर रहा था. परिवार ने मुआवजे की मांग की. रामलाल बोले, रेणु के बच्चे छोटे हैं और परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया, नगर निगम का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा. चालक लापरवाही से डंपर चला रहा था. उनकी मांगें नहीं मानी तो सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे.
ससुर भी पूर्व पार्षद: रेणु वर्ष 2020 में कोटा नगर निगम उत्तर के चुनाव में वार्ड नंबर 67 से पार्षद बनी थीं. अब दोनों निगम एक हो गए हैं. वार्ड भी कम हो गए. उनके ससुर शंकर नरवाला कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद हैं. वे कांग्रेस में पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं.
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