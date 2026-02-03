कार्यकर्ता एक परिवार की तरह, इसमें 36 कौम के लोग प्यार से रहते हैं : वसुंधरा राजे
बीकानेर पहुंचीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने का मैसेज दिया.
बीकानेर : 'भाजपा का कार्यकर्ता हमारा परिवार है और इस परिवार में परिवार में 36 कौम के लोग रहते हैं. इनमें आपस में प्यार बना हुआ है और आपस में प्यार के चलते ही एक दूसरे के यहां आना-जाना रहता है. पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने हमें यह चीज सिखाई है.' ये कहना है बीकानेर पहुंचीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का.
कार्यकर्ताओं में खुद को लेकर क्रेज के सवाल पर राजे ने डॉ. विश्वनाथ की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके परिवार में शादी है. उन्होंने बुलाया और वो यहां आई हैं. हम बुलाते हैं तो यह आते हैं. यह एक दूसरे के प्रति हमारा लगाव और जुड़ाव है. कार्यकर्ताओं में प्रेम और प्यार की भावना है, जो रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बीकानेर नहीं और भी कहीं होता तो मुझे जाना होता है. हमारे अंदर यह भावना बहुत जरूरी है और यह होगी तो हमारा स्टेट प्रोग्रेस करेगा.
कार्यकर्ताओं का मेसेज दे गई राजे : वसुंधरा राजे का यह बयान अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने का एक सीधा सा मैसेज दे दिया है. वसुंधरा राजे बीकानेर में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचीं और काफी देर तक उनके बीच मंत्रणा भी हुई. इस दौरान पूर्व मंत्री यूनुस खान भी उनके साथ थे. इससे पहले लालगढ़ पैलेस में भाजपा नेताओं ने राजे का स्वागत किया. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को बीकानेर के दौरे पर रहीं. सोमवार को वसुंधरा राजे खाजूवाला विधायक डॉ. विश्वनाथ के पुत्र के आशीर्वाद समारोह में बीकानेर पहुंचीं थीं.