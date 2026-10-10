राजे का स्कूल के मंच से राजनीति का संदेश, कहा- बिना पद भी संघर्ष करो
राजे ने कहा कि रेगिस्तान में फूल खिलाने का हुनर हमें अच्छे से आता है. हम इसमें माहिर हैं.
Published : October 10, 2026 at 10:45 AM IST
जोधपुर : भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जोधपुर आईं. यहां उन्होंने स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए राजनीतिक संदेश दिए. राजे ने कहा कि आज के समय में पद का इंतजार नहीं करना चाहिए. संघर्ष करने के लिए, बिना पद आगे आना पड़ता है. राजे ने बच्चों से अपने दम पर पहचान बनाने की बात कही. पूर्व सीएम ने कहा कि पद मिलने का इंतजार करने के बजाय बाहर निकलकर संघर्ष करना चाहिए और अपनी खुद की जगह बनानी चाहिए.
ऊंची आवाजों को बदलो मत : राजे ने कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को कहा कि जो ऊंची आवाज उठ रही है, उन्हें बदलो मत. लोगों की परेशानी को समझते हुए अपनी आवाज को हमेशा मुखर रखें. अगर कहीं गलत हो रहा है तो वो समस्याएं लोगों को जाननी जरूरी है. पूर्व सीएम ने कहा कि रेगिस्तान में फूल खिलाने का हुनर हमें अच्छे से आता है. हम इसमें माहिर हैं. आसमान हमारी सीमाओं का अंत नहीं है. सदियों तक राजस्थान की जिस तेज धूप को चुनौती माना जाता था, आज उसी धूप से जोधपुर के पास भड़ला में हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है. हम राजस्थानियों की मजबूती भी यही है. अपनी सबसे बड़ी चुनौती को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं.
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संगठन से कोई नहीं आया स्वागत के लिए : पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार दोपहर जोधपुर पहुंचीं थीं. यहां वह निजी होटल में ठहरीं थीं. इस दौरान भाजपा के गिनती के कार्यकर्ता ही उनके स्वागत के लिए पहुंचे. इनमें पूर्व सांसद राजेंद्र गहलोत ही एक बड़ा नाम थे. इनके अलावा स्थानीय संगठन से कोई भी पदाधिकारी राजे के स्वागत के लिए नहीं पहुंचा.
I was delighted to attend Happy Hours School Mock United Nations (HHSMUN) 2026 in Jodhpur and interact with its bright young delegates. I have spoken in the Vidhan Sabha, Parliament and even at the UN, but a room full of young people preparing to debate the future of the world is honestly my favourite audience. You are not just going to debate the future. You are going to live in it and, very soon, shape it. #HHSMUN26— Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) October 9, 2026