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राजे का स्कूल के मंच से राजनीति का संदेश, कहा- बिना पद भी संघर्ष करो

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ( Source : X @VasundharaBJP )

जोधपुर : भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जोधपुर आईं. यहां उन्होंने स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए राजनीतिक संदेश दिए. राजे ने कहा कि आज के समय में पद का इंतजार नहीं करना चाहिए. संघर्ष करने के लिए, बिना पद आगे आना पड़ता है. राजे ने बच्चों से अपने दम पर पहचान बनाने की बात कही. पूर्व सीएम ने कहा कि पद मिलने का इंतजार करने के बजाय बाहर निकलकर संघर्ष करना चाहिए और अपनी खुद की जगह बनानी चाहिए.

ऊंची आवाजों को बदलो मत : राजे ने कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को कहा कि जो ऊंची आवाज उठ रही है, उन्हें बदलो मत. लोगों की परेशानी को समझते हुए अपनी आवाज को हमेशा मुखर रखें. अगर कहीं गलत हो रहा है तो वो समस्याएं लोगों को जाननी जरूरी है. पूर्व सीएम ने कहा कि रेगिस्तान में फूल खिलाने का हुनर हमें अच्छे से आता है. हम इसमें माहिर हैं. आसमान हमारी सीमाओं का अंत नहीं है. सदियों तक राजस्थान की जिस तेज धूप को चुनौती माना जाता था, आज उसी धूप से जोधपुर के पास भड़ला में हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है. हम राजस्थानियों की मजबूती भी यही है. अपनी सबसे बड़ी चुनौती को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं.