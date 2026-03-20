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झारखंड में एसआइआर बहुत जरूरी, जो विरोध कर रहे हैं उन्हें सिर्फ वोट बैंक से है मतलब: रघुवर दास

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को देवघर पहुंचे. देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद उन्होंने दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में पूजा की. इसके बाद रघुवर दास वापस देवघर लौटे और सोनारायठाड़ी प्रखंड के कुलहरिया गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने मीडिया से कई प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की.

झारखंड के लिए एसआइआर बहुत जरूरीः रघुवर दास

मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेता रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में एसआइआर लागू हो रहा है और यह झारखंड के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि एसआइआर का विरोध वतनपरस्ती है. ऐसे लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीजे बैन के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर साधा निशाना

वहीं उन्होंने रामनवमी में डीजे बैन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सदन में रहकर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं वो अपनी राजनीति करने के लिए रामनवमी जैसे महापर्व में ऐसे तुगलकी फरमान देते हैं.

बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर दिया बयान

इसके अलावा भाजपा नेता रघुवर दास ने बिहार में राज्यसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर कहा कि यदि कांग्रेस के विधायकों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान नहीं किया तो इस पर कांग्रेस और राजद के नेताओं को विचार करना चाहिए.