झारखंड में एसआइआर बहुत जरूरी, जो विरोध कर रहे हैं उन्हें सिर्फ वोट बैंक से है मतलब: रघुवर दास
देवघर में रघुवर दास ने कई मुद्दों पर बयान दिया है. इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा.
Published : March 20, 2026 at 5:26 PM IST
देवघर: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को देवघर पहुंचे. देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद उन्होंने दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में पूजा की. इसके बाद रघुवर दास वापस देवघर लौटे और सोनारायठाड़ी प्रखंड के कुलहरिया गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने मीडिया से कई प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की.
झारखंड के लिए एसआइआर बहुत जरूरीः रघुवर दास
मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा नेता रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में एसआइआर लागू हो रहा है और यह झारखंड के लिए बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि एसआइआर का विरोध वतनपरस्ती है. ऐसे लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है.
डीजे बैन के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर साधा निशाना
वहीं उन्होंने रामनवमी में डीजे बैन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सदन में रहकर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं वो अपनी राजनीति करने के लिए रामनवमी जैसे महापर्व में ऐसे तुगलकी फरमान देते हैं.
बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर दिया बयान
इसके अलावा भाजपा नेता रघुवर दास ने बिहार में राज्यसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर कहा कि यदि कांग्रेस के विधायकों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान नहीं किया तो इस पर कांग्रेस और राजद के नेताओं को विचार करना चाहिए.
लोकसभा में विपक्ष की भूमिका पर उठाए सवाल
वहीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा किए जा रहे लगातार विरोध प्रदर्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि विधानसभा हो या लोकसभा यहां पर सिर्फ मुद्दों पर बात होनी चाहिए. वर्तमान में विपक्ष मुद्दों पर कम और दूसरे को नीचे दिखाने पर ज्यादा काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है.
सोनारायठाड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं संग की बैठक
बता दें कि झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर साबित हुई है. इसे देखते हुए देवघर के सोनारायठाड़ी प्रखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर कई दिशा निर्देश दिए. कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी दुमका जिला अध्यक्ष रूपेश मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष निवास मंडल, पंकज भदौरिया, विश्वनाथ राय सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.
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