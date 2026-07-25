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पूर्व सीएम रघुवर दास ने कांग्रेस को बताया क्षेत्रीय दलों की पालकी ढोने वाली पार्टी, झारखंड सरकार से समर्थन वापस लेने की दी नसीहत

पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा कि अगर कांग्रेस में जरा भी नैतिकता बची है, तो वह झारखंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले.

Former CM Raghubar Das
पूर्व सीएम रघुवर दास (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 2:56 PM IST

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रांची: देशभर में युवाओं के चल रहे आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने त्वरित कारवाई करते हुए जहां फिर से परीक्षा आयोजित करायी, वहीं इसकी जांच सीबीआई से कराई जा रही है. मगर, झारखंड में जिस तरह से पेपर लीक और जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी होती रही है उसपर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुप्पी साध रखे हैं.

उन्होंने कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों की पालकी पर सवारी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा सहित अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस को झारखंड सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, उससे साफ पता चलता है कि यहां भ्रष्टाचार किस कदर है. ऐसे में क्षेत्रीय दलों की पालकी ढोने वाली कांग्रेस को थोड़ी भी नैतिकता बची है तो अविलंब झारखंड में चल रही सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए.

पूर्व सीएम रघुवर दास की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि इससे पहले उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौर में झारखंड के 11 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी. उन्होंने सरकार से मांग कि है कि उनके परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए की सहायता देनी चाहिए. रघुवर दास ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में राजनीति करने वाले राहुल गांधी को झारखंड के उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में जिन 11 छात्रों की मौत हुई थी, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर भी आना चाहिए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को झारखंड सरकार के द्वारा युवकों के साथ किया जा रहे अन्याय को एक बार देख लेना चाहिए.

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा ब्लैकलिस्टेड एजेंसी के द्वारा लिए जाने पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि आखिर कैसे ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को इस परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई. क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड में यह एजेंसी 2025 में ही जेएसएससी के द्वारा ब्लैकलिस्टेड की गयी थी. इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले को सीबीआई जांच करने की मांग करती है.

नीट पेपर लीक मामले में सफाई देते हुए रघुवर दास ने कहा कि जैसे ही यह मामला सामने आया केंद्र की मोदी सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करने का काम किया और साथ ही साथ इसकी जांच सीबीआई को दी गई. इसी तरह झारखंड सरकार से मैं मांग करता हूं कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं की जांच सीबीआई से झारखंड के छात्रों के हितों का ध्यान में रखकर कराएं. उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पेपर लीक मामले में सख्त कानून बनाए जाने की सराहना करते हुए कहा कि इसमें 10 साल की सख्त सजा के साथ-साथ 10 करोड़ की जुर्माना का भी प्रावधान है. इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द से जल्द सुनवाई करके आरोपियों को सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है.

एक सवाल का जवाब देते हुए रघुवर दास ने कहा कि संगठन में हर कार्यकर्ता अर्जुन मुंडा और रघुवर दास है. उन्होंने प्रदेश भाजपा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पिछले दिनों अनुपस्थित रहने पर सफाई देते हुए कहा कि जिस दिन रांची में जेपीएससी का घेराव था उस दिन उनका जमशेदपुर में प्रमंडलीय स्तरीय पार्टी का कार्यक्रम था, जिसमें वह भाग ले रहे थे. उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि हर नेता और कार्यकर्ता सभी कार्यक्रम में शामिल हो, जब प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कार्यक्रम में मौजूद होते हैं तो यह माना जाता है कि हर कार्यकर्ता मौजूद है.

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