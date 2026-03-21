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सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में हिन्दू देवी-देवताओं पर की टिप्पणी: रघुवर दास

पाकुड़ में रघुवर दास ने कई अहम मुद्दों पर बयान दिया है. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा.

Raghubar Das in Pakur
पाकुड़ में पूर्व सीएम रघुवर दास का स्वागत करती भाजपा नेत्री. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 21, 2026 at 6:06 PM IST

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पाकुड़: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शनिवार को पाकुड़ पहुंचे. परिसदन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री का भाजपा जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू के अलावे पाकुड़, साहिबगंज एवं गोड्डा जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओ ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान पूर्व सीएम रघुवर दास कार्यकर्ताओं से मिले और उनका हाल जाना. कार्यकर्ताओं से मिलने के उपरांत पूर्व सीएम रघुवर दास ने मीडिया से कई अहम मुद्दों पर बात की.

पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव के मूड मेंः रघुवर दास

इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता सरकार से उब चुकी है और वहां लोग बदलाव चाहते हैं. भाजपा नेता रघुवर दास ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल से लौटे हैं और वहां के कार्यकर्ताओं के फीडैबैक के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी अच्छी है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी.

पूर्व सीएम रघुवर दास का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसआईआर पर दिया बयान

वहीं झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि देश के कई राज्यों में एसआईआर चल रहा है. इसमें नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और जो अवैध रूप से विदेशी नागरिक रह रहे हैं उनके नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा. रघुवर दास ने कहा कि विदेशी नागरिक यहां के लोगों की हकमारी कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Raghubar Das in Pakur
पाकुड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सीएम रघुवर दास. (फोटो-ईटीवी भारत)

हेमंत सोरेन पर साधा निशाना

हाल में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बजट सत्र के भाषण के दौरान हिन्दू देवी-देवताओं पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता रघुवर दास ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि जिस दिन इस राज्य के बजट सत्र का समापन था उस दिन हिन्दू देवी-देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी की गई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक और जिम्मेदार पद है. उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी.

Raghubar Das in Pakur
पाकुड़ में रघुवर दास का स्वागत करते भाजपा नेता और कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को आशा थी कि बजट सत्र के समापन में सीएम लोकहित और जनहित में एक वर्ष में क्या काम करेंगे यह बताएंगे, न कि मीडिया हेडलाइन बनने के लिए किसी भी धर्म और उनके देवी-देवताओं पर टिप्पणी करेंगे. रघुवर दास ने कहा कि हमारे पर्व-त्योहार हमारी संस्कृति हैं. पर्व-त्योहार लोकआस्था का विषय है. चाहे रामनवमी हो या सरहुल या ईद किसी को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है.

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