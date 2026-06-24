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धनबाद में भाजपा का प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, रघुवर दास ने गिनाईं मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां

कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते पूर्व सीएम रघुवर दास और मंच पर बैठे भाजपा नेता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में धनबाद में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया. 12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए सुशासन, विकास और गरीब कल्याण को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई.

धनबाद महानगर भाजपा की ओर से कोयला नगर टाउनशिप स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्रवण राय ने की. कार्यक्रम में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा, विधायक शत्रुधन महतो सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और शहर के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे.

पूर्व सीएम रघुवर दास का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में इन बिंदुओं पर हुई चर्चा

सम्मेलन में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार, महिला सशक्तिकरण, किसानों के हित में उठाए गए कदमों और युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. वक्ताओं ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है.

रघुवर दास ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई