धनबाद में भाजपा का प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, रघुवर दास ने गिनाईं मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां
धनबाद भाजपा की ओर से प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें पूर्व सीएम ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.
Published : June 24, 2026 at 6:49 PM IST
धनबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में धनबाद में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया. 12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए सुशासन, विकास और गरीब कल्याण को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई.
धनबाद महानगर भाजपा की ओर से कोयला नगर टाउनशिप स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्रवण राय ने की. कार्यक्रम में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा, विधायक शत्रुधन महतो सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और शहर के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे.
प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में इन बिंदुओं पर हुई चर्चा
सम्मेलन में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार, महिला सशक्तिकरण, किसानों के हित में उठाए गए कदमों और युवाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. वक्ताओं ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है.
रघुवर दास ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है.
भाजपा के इस प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन के माध्यम से केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया. साथ ही पार्टी ने आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने का भी संदेश दिया.
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