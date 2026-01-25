ETV Bharat / state

कैरव गांधी किडनैपिंग केस: पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोले रघुवर दास, मामले की हो CBI जांच

जमशेदपुर: उद्यमी पुत्र कैरव गांधी का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है. जिससे राज्य सरकार और प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है. अब यह मामला राजनीतिक रंग लेते जा रहा है. दरअसल, जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्किट हाउस एरिया में रहने वाले उद्यमी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी के लापता होने के 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है. जबकि कैरव गांधी की तलाश में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला दोनों जिलों की पुलिस टीम लगी हुई है.

चेंबर को प्रशासन से उम्मीद

कोल्हान के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि प्रशासन पर उन्हें भरोसा है कि कैरव वापस आएगा जबकि हाल के दिनों में झारखंड के कई जिलों से अपहरण की घटना सामने आई है, कुछ मामले में पुलिस को सफलता मिली है, जबकि कई मामलों में कोई परिणाम सामने नहीं आया है.

रघुवर दास ने कैरव गांधी अपहरण केस में सीबीआई जांच की मांग की (Etv bharat)

मामले की हो सीबीआई जांच: रघुवर दास

कैरव गांधी अपहरण मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है. उनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में अराजकता है अपराध चरम सीमा पर है और जमशेदपुर का यह बेहद गंभीर मामला है. रघुवर दास ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए.

नागरिकों में भय और असुरक्षा का माहौल: सुरेश सोंथालिया

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेश सोंथालिया ने इस मामले में झारखंड पुलिस महानिदेशक को कैरव गांधी की सकुशल वापसी के लिए के लिए आवश्यक कार्रवाई के संबंध में पत्र लिखा है. उन्होंने बताया कि यह घटना अत्यंत ही चिंताजनक एवं भयावह है, जिससे न केवल पीड़ित परिवार, बल्कि समस्त नागरिकों में भय और असुरक्षा का माहौल है. सुरेश सोंथालिया ने बताया कि जमशेदपुर झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी है, इसके साथ ही निवेशकों की पहली पसंद भी है. लेकिन ऐसे हालात में यहां कोई भी निवेशक नहीं आएगा. मुख्यमंत्री बाहरी निवेशकों को यहां आने का प्रस्ताव दे रहे हैं लेकिन यह कैसे संभव होगा?

मुख्यमंत्री मामले को गंभीर से लें