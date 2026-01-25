कैरव गांधी किडनैपिंग केस: पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोले रघुवर दास, मामले की हो CBI जांच
झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कैरव गांधी अपहरण केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.
Published : January 25, 2026 at 2:39 PM IST
जमशेदपुर: उद्यमी पुत्र कैरव गांधी का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है. जिससे राज्य सरकार और प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है. अब यह मामला राजनीतिक रंग लेते जा रहा है. दरअसल, जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्किट हाउस एरिया में रहने वाले उद्यमी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी के लापता होने के 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है. जबकि कैरव गांधी की तलाश में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला दोनों जिलों की पुलिस टीम लगी हुई है.
चेंबर को प्रशासन से उम्मीद
कोल्हान के सबसे बड़े व्यावसायिक संगठन सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि प्रशासन पर उन्हें भरोसा है कि कैरव वापस आएगा जबकि हाल के दिनों में झारखंड के कई जिलों से अपहरण की घटना सामने आई है, कुछ मामले में पुलिस को सफलता मिली है, जबकि कई मामलों में कोई परिणाम सामने नहीं आया है.
मामले की हो सीबीआई जांच: रघुवर दास
कैरव गांधी अपहरण मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है. उनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में अराजकता है अपराध चरम सीमा पर है और जमशेदपुर का यह बेहद गंभीर मामला है. रघुवर दास ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए.
नागरिकों में भय और असुरक्षा का माहौल: सुरेश सोंथालिया
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेश सोंथालिया ने इस मामले में झारखंड पुलिस महानिदेशक को कैरव गांधी की सकुशल वापसी के लिए के लिए आवश्यक कार्रवाई के संबंध में पत्र लिखा है. उन्होंने बताया कि यह घटना अत्यंत ही चिंताजनक एवं भयावह है, जिससे न केवल पीड़ित परिवार, बल्कि समस्त नागरिकों में भय और असुरक्षा का माहौल है. सुरेश सोंथालिया ने बताया कि जमशेदपुर झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी है, इसके साथ ही निवेशकों की पहली पसंद भी है. लेकिन ऐसे हालात में यहां कोई भी निवेशक नहीं आएगा. मुख्यमंत्री बाहरी निवेशकों को यहां आने का प्रस्ताव दे रहे हैं लेकिन यह कैसे संभव होगा?
मुख्यमंत्री मामले को गंभीर से लें
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव ने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है, वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है लेकिन यहां के उद्यमी अब अपने बेटों को बाहर ही रखना चाहेंगे. इस राज्य में भयमुक्त, अपराध मुक्त वातावरण बनाने का प्रयास करने की जरूरत है मुख्यमंत्री इसे गंभीरता से ले.
पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों में कैरव को ढूंढने का प्रयास कर रही है. इस मामले में पीड़ित परिवार प्रशासन की कार्रवाई पर आस लगाए बैठा है जबकि प्रशासन मीडिया से कुछ भी कहने से बच रहा है.
13 जनवरी से लापता है कैरव गांधी
गौरतलब है कि उधमी सह ASIA उपाध्यक्ष देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी, 13 जनवरी 2016 की दोपहर से लापता है जबकि कैरव की कार सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में एक होटल के पास पाई गई है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, कैरव के मोबाइल का आखिरी लोकेशन जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र में घटना के दिन दोपहर के बाद तक मिला है और उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. पीड़ित परिवार इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज करा चुका है. लेकिन कैरव कहां है? कब वापस लौटेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है.
मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
बता दें कि जमशेदपुर में किसी बड़े व्यवसाई के अपहरण की यह तीसरी घटना है. कैरव, गुजराती परिवार से हैं. हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध कार को जब्त किया है लेकिन पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है. इधर, बीजेपी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात कही है.
