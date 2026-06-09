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कौन-कौन नहीं आया है?.. देखने के लिए अचानक JDU कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार

जन सुनवाई के विस्तार का निर्देश: सीएम नीतीश कुमार ने जन सुनवाई कार्यक्रम का जायजा लिया और विजय कुमार चौधरी से इसकी जानकारी ली. इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कार्यालय में जन सुनवाई के साथ-साथ कर्पूरी सभागार में भी जन सुनवाई कीजिए. इसपर विजय चौधरी ने आश्वासन दिया कि दोनों जगह जन सुनवाई होगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि 20-21 जून को बैठक होनी है, जिसमें आपको (नीतीश कुमार) भी आना है.

पटना: बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार अचानक पटना स्थित जदयू कार्यालय पहुंचे और जन सुनवाई कार्यक्रम का निरीक्षण किए. पिछले कार्यक्रम में जदयू नेता सह स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जनसुनवाई में नहीं पहुंचे थे. इसके बाद नीतीश कुमार ने नाराजगी जताते हुए निशांत कुमार की खोजबीन की थी. इसबार भी नीतीश कुमार जदयू कार्यालय में यह देखने पहुंचे कि कौन आया है और कौन नहीं आया है. लेकिन, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री शीला मंडल जनसुनवाई कार्यक्रम के पहले ही पहुंच गए थे.

कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह: नीतीश कुमार कार्यालय में करीब आधा घंटा से भी कम समय तक रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह था. लगातार नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे कार्यकर्ता लगाते रहे. नीतीश कुमार के जाने के बाद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा की जनसुनवाई कार्यक्रम को लेकर हमारे नेता कितना गंभीर हैं. यह इसी से पता चलता है की समय-समय पर औचक निरीक्षण करते रहते हैं.

"हमारे नेता नीतीश कुमार के लिए यह कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, उनके निरीक्षण से समझ में आ रहा है. जन सुनवाई कैसी चल रही है. नेता जनता की बात सुन रहे हैं या नहीं. नीतीश कुमार ये सभी बात पर गौर करते हैं. इनके ही निर्देश पर ये सारा कार्यक्रम होता है." -विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री

नीतीश कुमार का ऐतिहासिक अनुभव: बता दें कि नीतीश कुमार सीएम रहते जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कराते थे और खुद लोगों की समस्या सुनते थे. इस दौरान नीतीश कुमार नेता से लेकर अधिकारियों तक की क्लास लगा देते थे. कई बार तो एडीजी और सचिव तक को क्लास लगा चुके हैं. नीतीश कुमार की जन सुनवाई के दौरान नेता और अधिकारी हमेशा सतर्क रहते थे. 20 साल तक सीएम पद पर रहने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए. इसके बाद सम्राट चौधरी सीएम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं

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