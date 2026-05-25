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जहां बीता बचपन.. गंगा दशहरा पर मां गंगा की पूजा करने उसी बख्तियारपुर सीढ़ी घाट पहुंचे पूर्व CM नीतीश कुमार, लगे जिंदाबाद के नारे.

राज्यसभा सांसद नीतीश ने की गंगा पूजा ( ETV Bharat )