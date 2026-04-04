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'जिस हिम केयर ने लाखों लोगों को जीवन दिया, उसी की जिंदगी लेना चाहती है सरकार'

मंडी: पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के शंकर देहरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने प्रदेश की आर्थिक तंगी और हिम केयर योजना को लेकर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 'आर्थिक तंगी के कारण कई लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते थे और मजबूरी में बीमारी को भगवान के भरोसे छोड़ देते थे. ऐसे लोगों को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की, जिससे अब तक 11 लाख से अधिक लोगों का इलाज संभव हो पाया. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार इस जनहितकारी योजना को बंद करने की कोशिश कर रही है.“हिम केयर ने लाखों लोगों को नया जीवन दिया, लेकिन आज की सरकार इसे खत्म करने पर उतारू है. योजना में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी साबित नहीं हुई है, फिर भी इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. दुख की बात है कि सरकार ब्लैकमेलिंग पर उतर आई है और तमाम तरीके की साजिशें करके वो हिम केयर को बदनाम कर रही है. 11 लाख लोगों के इलाज में एक भी पैसे की गड़बड़ी नहीं पाई गई, तो झूठ के सहारे इतनी पवित्र योजना और इतने पवित्र उद्देश्य को तबाह करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिस हिमकेयर ने लोगों को जिंदगी दी उसी की जिंदगी सरकार लेना चाहती है.'