'जिस हिम केयर ने लाखों लोगों को जीवन दिया, उसी की जिंदगी लेना चाहती है सरकार'
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सरकार पर हिम केयर और सहारा योजना को लेकर हमला बोला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 9:21 AM IST
मंडी: पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के शंकर देहरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने प्रदेश की आर्थिक तंगी और हिम केयर योजना को लेकर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा.
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 'आर्थिक तंगी के कारण कई लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते थे और मजबूरी में बीमारी को भगवान के भरोसे छोड़ देते थे. ऐसे लोगों को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की, जिससे अब तक 11 लाख से अधिक लोगों का इलाज संभव हो पाया. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार इस जनहितकारी योजना को बंद करने की कोशिश कर रही है.“हिम केयर ने लाखों लोगों को नया जीवन दिया, लेकिन आज की सरकार इसे खत्म करने पर उतारू है. योजना में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी साबित नहीं हुई है, फिर भी इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. दुख की बात है कि सरकार ब्लैकमेलिंग पर उतर आई है और तमाम तरीके की साजिशें करके वो हिम केयर को बदनाम कर रही है. 11 लाख लोगों के इलाज में एक भी पैसे की गड़बड़ी नहीं पाई गई, तो झूठ के सहारे इतनी पवित्र योजना और इतने पवित्र उद्देश्य को तबाह करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिस हिमकेयर ने लोगों को जिंदगी दी उसी की जिंदगी सरकार लेना चाहती है.'
इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि वृद्धा, दिव्यांग और सहारा पेंशन प्राप्त करने वाले कई लोगों की पेंशन रोकी जा रही है. किसी न किसी बहाने से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं. सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब सरकार ने संवेदनहीनता दिखाते हुए सहारा पेंशन पा रहे लोगों को मृत घोषित कर पेंशन रोक दी. अभी तक कुछ ही मामले सामने आए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है, जिनकी किसी न किसी बहाने सामाजिक सुरक्षा की पेंशन बंद कर दी गई है. हम सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से इन लोगों की जानकारी एकत्र करेंगे और सरकार की इस साज़िश को बेनकाब करेंगे.
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