20 मार्च बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे हरीश रावत, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात

पूर्व सीएम हरीश रावत को अफसोस है कि वो रुद्रप्रयाग के आपदाग्रस्त छेनागाड़ इलाके में नहीं जा पाए
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 6, 2026 at 12:43 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 20 मार्च के बाद का अपना कार्यक्रम तय कर लिया है. 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी ने 7 मार्च को हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम और 22 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम रखा है, उसी तरह हरीश रावत ने भी 20 मार्च के बाद अपना कार्यक्रम तय कर लिया है.
20 मार्च बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे हरीश रावत: हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट से जानकारी दी है कि वो 20 मार्च के बाद धराली से बैसानी तक वाया छेनागाड़, थराली होते हुए पहुंचेंगे. पूर्व सीएम ने कहा कि मैं आपदा पीड़ित परिवारों से मिलूंगा.
किसी भी सरकार की संवेदनशीलता की परीक्षा आपदा पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता के पैमाने से होती है। राजनीतिक संवेदनशीलता का भी तकाजा है कि आप न केवल आपदा पीड़ितों से जुड़ें बल्कि उनके सवालों को बार-बार उकेरें। मैं आपदा के दौरान धराली, थराली, देहरादून के अगल-बगल के गांवों में… pic.twitter.com/jLkGI1hl2B— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) March 6, 2026
बजट सत्र तक सरकार को समय देना चाहते हैं हरीश रावत: अपनी बात दिलचस्प अंदाज में कहने के लिए जाने जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि- 20 मार्च के बाद मैं इन क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों से मिलने जाऊंगा. इतना समय मैं सरकार को और देना चाहता हूँ, ताकि वह विधानसभा के पटल पर उस कार्य योजना को रखें जिसे वह आपदा पीड़ितों के कल्याण के लिए क्रियान्वित करना चाहती है. विधानसभा का सत्र उन्हें पुकार रहा है.
आपदा पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत: हरीश रावत ने कहा कि किसी भी सरकार की संवेदनशीलता की परीक्षा आपदा पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता के पैमाने से होती है. राजनीतिक संवेदनशीलता का भी तकाजा है कि आप न केवल आपदा पीड़ितों से जुड़ें, बल्कि उनके सवालों को बार-बार उकेरें.
रुद्रप्रयाग के छेनागड़ा आपदा प्रभावित क्षेत्र जाएंगे हरीश रावत: मैं आपदा के दौरान धराली, थराली, देहरादून के अगल-बगल के गांवों में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भी गया था और कनलगढ़ घाटी में बैसानी/पौसारी क्षेत्र में भी गया था. मगर रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ क्षेत्र में नहीं जा पाया. तब से मैं लगातार इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों और पीड़ित लोगों की समस्याओं को उठा रहा हूं. बहुत दिनों से मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे एक बार फिर धराली से बैसानी तक वाया छेनागाड़, थराली होते हुए पहुंचना चाहिए.
9 मार्च से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र: बताते चलें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च 2026 तक गैरसैंण के भराड़ीसैण में आयोजित होने जा रहा है. सत्र की शुरुआत 9 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी. 5 दिवसीय बजट सत्र में 11 मार्च को वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए बजट पेश होगा.
