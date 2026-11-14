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हरीश रावत ने साधा भाजपा और अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- उत्तराखंड के स्वाभिमान से समझौता नहीं

भाजपा पर बरसे पूर्व सीएम हरीश रावत ( Photo-ETV Bharat )

मसूरी: प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और भ्रष्टाचार, महंगाई तथा जनसमस्याओं से आम जनता परेशान है. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देगी और कांग्रेस 45 से अधिक सीटें जीतकर प्रदेश में स्थिर सरकार बनाएगी.

हरीश रावत ने बीजेपी को जमकर घेरा: हरीश रावत ने कहा कि मसूरी और धनोल्टी विधानसभा सीटों पर भाजपा पिछले दस वर्षों से काबिज है, लेकिन इस बार यहां बदलाव देखने को मिलेगा. कांग्रेस इसे एक चुनौती के रूप में ले रही है. उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी कराना है, न कि किसी पद को हासिल करना. पार्टी हाईकमान जो जिम्मेदारी देगा, उसे वह स्वीकार करेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव में पार्टी की जीत के लिए काम कर रहा है.