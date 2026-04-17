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छुट्टी से लौटकर हरदा ने दी तरबूज-खरबूज की पार्टी, पॉलिटिक्स में सक्रियता का दिया संदेश

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का राजनीतिक अवकाश खत्म हो गया है. हरदा ने फिर से अपनी सक्रियता का संदेश दिया.

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पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 17, 2026 at 3:40 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करीब 15 से अधिक दिनों तक राजनीतिक अवकाश पर रहने के बाद अब पॉलिटिक्स में फिर से सक्रिय हो गए हैं. हरीश रावत ने एक बार फिर से अपने आवास पर तरबूज, खरबूज और ककड़ी की पार्टी आयोजित की है. राजनीतिक अवकाश के बाद आयोजित इस पार्टी से एक बड़ा संदेश जा रहा है कि अब हरीश रावत फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं. क्योंकि तरबूज खरबूज पार्टी के जरिए हरीश रावत ने लोगों को सियाशी से स्वाद चखाया.

हरीश रावत पहले भी फल पार्टी का आयोजन कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही आम जनता से जुड़ने की कोशिशें कर चुके हैं. इस तरह की पार्टी का आयोजन कर हरदा अक्सर ही चर्चाओं में बने रहते हैं. ऐसे में हरीश रावत ने इस आयोजन के जरिए एक बार फिर अपनी राजनीतिक सक्रियता का संदेश दे दिया है. इसके साथ ही राजनीति गलियारों में यह चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि एक लंबे समय तक राजनीतिक अवकाश के बाद अब हरीश रावत, नए सिरे से अपनी सक्रियता को न सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों को लेकर मुखर भी होंगे.

छुट्टी से लौटकर हरदा ने दी तरबूज-खरबूज की पार्टी (ETV Bharat)

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जो मौसम की सौगातें हैं, इनको भी याद करना चाहिए. इस बहाने अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को भी याद करना चाहिए. साथ ही कहा कि जब वो बालावाला की तरफ जाते हैं तो उन लोगों की एक शिकायत रहती है कि हरीश रावत तमाम फलों की बात तो करते हैं, लेकिन खरबूज, तरबूज और ककड़ी की कभी बात नहीं करते हैं, जिसके चलते उन्होंने सोचा कि खरबूज और तरबूज की भी बात करनी चाहिए. यही वजह है कि उन्होंने इस आयोजन के जरिए खरबूज और तरबूज की बात करने के साथ ही चर्चित व्यंजनों को भी शामिल किया गया है.

दरअसल, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धराली और हर्षिल के आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना था. आपदा प्रभावितों की समस्याओं के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वहां अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं. ऐसे में उनको लगा कि सरकार को साल 2014 के आपदा मॉडल को अपनाना चाहिए, जबकि भाजपा मॉडल खोजने के चक्कर में आपदा प्रभावितों के तमाम सवाल अभी भी खड़े हैं. साथ ही कहा कि उन्होंने बड़ा पुण्य का काम किया कि वो आपदा प्रभावितों के बीच में गए. ऐसे में धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे.

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