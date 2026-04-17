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हरीश रावत ने धराली आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, धामी सरकार को दी ये सलाह

पूर्व सीएम हरीश रावत ने धराली आपदा प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों को समस्याओं को सुना.

Former Chief Minister Harish Rawat
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 17, 2026 at 6:59 AM IST

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उत्तरकाशी: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों दो दिवसीय भ्रमण में उत्तरकाशी जनपद में पहुंचे. वहां उन्होंने आपदा प्रभावित धराली में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2012-13 की आपदा के बाद उनकी सरकार के आपदा से निपटने और प्रभावितों को राहत देने के लिए एक सशक्त मॉडल का निर्माण कार्य किया गया था. इसलिए इस सरकार को भी उस मॉडल से सीखकर उसे अपनाना चाहिए. क्योंकि अभी भी आपदा प्रभावित ग्रामीणों की कई समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया.

वहीं, ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक उनके व्यवसायिक नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाया है. साथ ही शासन की ओर से दोबारा किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया. कहा कि उन्होंने शासन-प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है. लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है. हरीश रावत ने कहा कि ग्रामीणों से मिली जानकारी को बिंदुवार नोट किया गया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री के सामने सभी समस्याओं को रखा जाएगा. कहा कि वर्तमान में ग्रामीण चाहते हैं कि पुराने एलाइमेंट पर ही गंगोत्री हाईवे का निर्माण किया जाए. क्योंकि मलबे में अभी भी उनकी संपत्ति दबी हुई है. रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने भी 2013 की विनाशकाली आपदा में लोगों को राहत दी थी. उस समय पूरे प्रदेश में आपदाओं के कारण लोग बिखर चुके थे.

लेकिन उसके बावजूद भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों को दोबारा बसाने के लिए मॉडल तैयार कर कवायद की गई थी. वहीं, उन्होंने धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत कार्यों में सरकार पूरी तरह विफल रही है और अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं दिख रहा है. रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां भी बेहद धीमी हैं. जिन कार्यों को यात्रा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले पूरा हो जाना चाहिए था, वे अभी भी अधूरे पड़े हैं. उनका कहना है कि इस लापरवाही का खामियाजा यात्रियों और स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ सकता है.

बृहस्पतिवार को लोनिवि गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर्षिल की स्थिति को बेहद चिंताजनक है. वहां बनी झील से आने वाले बरसात के मौसम में बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है. उन्हाेंने कहा, मैं यहां से चिंता और डर के साथ लौट रहा हूं. पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की कि सरकार तत्काल आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में केदारनाथ आपदा के बाद जिस तेजी और प्रतिबद्धता के साथ पुनर्निर्माण कार्य किए गए थे, उसी तर्ज पर धराली में भी कार्यों को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है. सरकार प्रभावितों का लोन माफ करें और सरकारी जमीन पर जिनका नुकसान हुआ है, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए. भूधंसाव से प्रभावित भटवाड़ी क्षेत्र को लेकर भी रावत ने चिंता जताई.

देहरादून पहुंचे हरीश रावत: अर्जित अवकाश काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अचानक उत्तरकाशी जिले के भ्रमण के बाद हेलीकॉप्टर से देहरादून के सहस्त्रधारा रोड में एकता विहार स्थित आंदोलनरत संगठनों के बीच पहुंचे और उनकी मांगों को जायज बताया. हरीश रावत ने इस दौरान एकता विहार में आंदोलनरत नर्सिंग एकता मंच के अलावा पीआरडी पीआरडी कर्मियों और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनने पर अड़े आंदोलनकारियों से मुलाकात की.

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