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हरीश रावत ने धराली आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, धामी सरकार को दी ये सलाह

उत्तरकाशी: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों दो दिवसीय भ्रमण में उत्तरकाशी जनपद में पहुंचे. वहां उन्होंने आपदा प्रभावित धराली में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2012-13 की आपदा के बाद उनकी सरकार के आपदा से निपटने और प्रभावितों को राहत देने के लिए एक सशक्त मॉडल का निर्माण कार्य किया गया था. इसलिए इस सरकार को भी उस मॉडल से सीखकर उसे अपनाना चाहिए. क्योंकि अभी भी आपदा प्रभावित ग्रामीणों की कई समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया.

वहीं, ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक उनके व्यवसायिक नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पाया है. साथ ही शासन की ओर से दोबारा किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया. कहा कि उन्होंने शासन-प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है. लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है. हरीश रावत ने कहा कि ग्रामीणों से मिली जानकारी को बिंदुवार नोट किया गया है. इस संबंध में मुख्यमंत्री के सामने सभी समस्याओं को रखा जाएगा. कहा कि वर्तमान में ग्रामीण चाहते हैं कि पुराने एलाइमेंट पर ही गंगोत्री हाईवे का निर्माण किया जाए. क्योंकि मलबे में अभी भी उनकी संपत्ति दबी हुई है. रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने भी 2013 की विनाशकाली आपदा में लोगों को राहत दी थी. उस समय पूरे प्रदेश में आपदाओं के कारण लोग बिखर चुके थे.

लेकिन उसके बावजूद भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों को दोबारा बसाने के लिए मॉडल तैयार कर कवायद की गई थी. वहीं, उन्होंने धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत कार्यों में सरकार पूरी तरह विफल रही है और अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं दिख रहा है. रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां भी बेहद धीमी हैं. जिन कार्यों को यात्रा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले पूरा हो जाना चाहिए था, वे अभी भी अधूरे पड़े हैं. उनका कहना है कि इस लापरवाही का खामियाजा यात्रियों और स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ सकता है.