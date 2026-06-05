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अल्मोड़ा आईएमपीसीएल के खजाने पर सरकार की नजर, प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हरीश रावत

रामनगर: मोहान स्थित आईएमपीसीएल फैक्ट्री पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निजीकरण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा. हरीश रावत ने कहा आईएमपीसीएल एक लाभ कमाने वाली संस्था है. इसके बावजूद इसे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि खरीददार कंपनी केवल एक फ्रंट कंपनी है. इसके पीछे कोई अन्य बड़ा आर्थिक समूह मौजूद है.

हरीश रावत ने कहा आईएमपीसीएल केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि पूरे कुमाऊं क्षेत्र की पहचान, स्वाभिमान और आर्थिक मजबूती का प्रतीक है. उन्होंने दावा किया कि लगभग दो हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों और संसाधनों वाली इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निजी हाथों में सौंपने के पीछे बड़े आर्थिक हित जुड़े हुए हैं. हरीश रावत ने कहा मौजूदा खरीददार कंपनी लंबे समय तक आईएमपीसीएल के नाम से काम नहीं करेगी. उन्होंने दावा किया कि यह कंपनी साल-डेढ़ साल की मेहमान है. इसके बाद किसी नए नाम तथा नई व्यवस्था के साथ यहां एक नया मुनाफा केंद्र विकसित किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी को चलाने से ज्यादा दिलचस्पी इसकी संपत्तियों और संसाधनों पर कब्जा करने में दिखाई दे रही है.

अल्मोड़ा आईएमपीसीएल फैक्ट्री (ETV Bharat)

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनगर, सल्ट, गुजरू और अल्मोड़ा क्षेत्र के लिए आईएमपीसीएल केवल एक फैक्ट्री नहीं बल्कि रोजगार और क्षेत्रीय विकास का महत्वपूर्ण आधार है. उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जिले के एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र के इस संस्थान को बचाने के लिए व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता है.