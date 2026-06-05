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जयपुर ओटीएस हैंगिंग ब्रिज विवाद: ब्रिज का अनुबंध रद्द करने पर कोर्ट की रोक, गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( file photo )