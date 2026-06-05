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जयपुर ओटीएस हैंगिंग ब्रिज विवाद: ब्रिज का अनुबंध रद्द करने पर कोर्ट की रोक, गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा

ओटीएस चौराहे पर बनेगा हैंगिंग ब्रिज, पिछली सरकार का टेंडर रद्द करने का फैसला खारिज.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 7:12 AM IST

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जयपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जे एल एन मार्ग पर ओटीएस चौराहे पर जाम से मुक्ति दिलाने के लिए हैंगिंग ब्रिज निर्माण के अनुबंध रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है.कोर्ट का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय किए गए अनुबंध के आधार पर ही इसका निर्माण होगा.

कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया है और इसे द्वेषता पूर्ण कार्रवाई वाला कदम बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जयपुर को जाम-मुक्त बनाने के विज़न के साथ हमारी कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2021-22 में ओटीएस, रामबाग, जेडीए, जवाहर सर्किल, बीटू बाईपास, लक्ष्मीमंदिर और चौमू हाउस जैसे 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक लाइट फ्री करने का ऐतिहासिक काम शुरू किया था. बी-2 बाइपास और लक्ष्मीमंदिर तिराहे पर फ्लाईओवर व अंडरपास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं.

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लेकिन संकीर्ण राजनीतिक सोच से ग्रस्त भाजपा सरकार ने आते ही ओटीएस चौराहे पर बनने वाले हैंगिंग ब्रिज का अनुबंध ही रद्द कर दिया.जनता रोज़ जाम में पिसती रही और यह जनकल्याणकारी प्रोजेक्ट भी भाजपा के 'इंतजारशास्त्र' और 'बदले की राजनीति' की भेंट चढ़ गया.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब उच्च न्यायालय ने इस सोई हुई सरकार को आईना दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यह परियोजना हमारी तत्कालीन सरकार की घोषणा के अनुरूप ही पूरी होगी. न्यायालय की यह टिप्पणी भाजपा सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है कि "सरकार बदलने से अनुबंध नहीं बदला जा सकता और राजनीतिक द्वेष में सरकारी वादे नहीं तोड़े जा सकते.गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा , हर विकास कार्य को 'सियासी चश्मे' से देखना बंद कीजिए. जनहित को सर्वोपरि रखिए, क्योंकि राजस्थान की जनता विकास चाहती है, आपकी सरकार का यह हठधर्मिता और राजनीतिक प्रतिशोध वाला रवैया नहीं.

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