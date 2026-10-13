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बीकानेर में गहलोत के सामने लगे चौथी बार सीएम बनने के नारे, बोले- तीन बार बना, क्या कम है, भड़ाना हत्याकांड दुर्भाग्यपूर्ण

अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया ( Etv Bharat Bikaner )

बीकानेर: पंचायत राज चुनाव को लेकर जिले के नाल गांव में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया. इस दौरान समर्थकों ने उनके सामने चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाए. नारे सुनकर गहलोत ने समर्थकों को टोका और कहा कि तीन बार आपके आशीर्वाद से सीएम बना, ये क्या कम होता है क्या. गहलोत ने आगे कहा कि इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए, इससे गलतफहमी पैदा होती है. मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला आलाकमान करता है. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित पार्टी नेतृत्व ही इस पर निर्णय लेता है. इसलिए कांग्रेस सरकार बनाने के नारे लगाइए.