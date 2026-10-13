बीकानेर में गहलोत के सामने लगे चौथी बार सीएम बनने के नारे, बोले- तीन बार बना, क्या कम है, भड़ाना हत्याकांड दुर्भाग्यपूर्ण
गहलोत ने कहा- सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए राहत के प्रभावी इंतजाम किए जाने चाहिए.
Published : October 13, 2026 at 5:30 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 7:01 PM IST
बीकानेर: पंचायत राज चुनाव को लेकर जिले के नाल गांव में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया. इस दौरान समर्थकों ने उनके सामने चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाए. नारे सुनकर गहलोत ने समर्थकों को टोका और कहा कि तीन बार आपके आशीर्वाद से सीएम बना, ये क्या कम होता है क्या. गहलोत ने आगे कहा कि इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए, इससे गलतफहमी पैदा होती है. मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला आलाकमान करता है. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित पार्टी नेतृत्व ही इस पर निर्णय लेता है. इसलिए कांग्रेस सरकार बनाने के नारे लगाइए.
यमुना का पानी ला दोगे तो घर जाकर माला पहनाऊंगा : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कटाक्ष किया. गहलोत ने कहा कि जब भजनलाल शर्मा ने यमुना का पानी लाने की बात कही थी, तब उन्होंने खुद उनसे कहा था कि यदि वह पानी लेकर आ गए तो वह स्वयं उनके घर जाकर उन्हें माला पहनाएंगे. गहलोत के इस बयान के जरिए उन्होंने यमुना जल समझौते को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठाए. उन्होंने मुख्यमंत्री को उनके वादे की याद दिलाई.
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सिंचाई पानी के लिए आंदोलन कर रहे किसानों की मांग समझे सरकार: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सूखे के संकट और किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाया. गहलोत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में किसानों को राहत देना जरूरी है.बीकानेर संभाग में सिंचाई पानी को लेकर चल रहे आंदोलन पर गहलोत ने राज्य सरकार से किसानों की मांगों और भावनाओं को समझने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की परेशानियों को गंभीरता से लेना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए. सिंचाई पानी बीकानेर संभाग के किसानों के लिए अहम मुद्दा है.
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कोरोना काल में कोशिश की थी कोई भूखा न सोए: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कोरोना काल में किए गए प्रयासों को याद किया. उन्होंने कहा कि कठिन दौर में सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि कोई भूखा नहीं सोए.गहलोत ने बताया कि चाहे लावारिस हों, अस्पताल में हों, रेलवे स्टेशन पर हों या चौराहे पर, सभी जरूरतमंदों को भोजन मिले, इसके लिए कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे.
निशुल्क दवा योजना बंद होने से गरीबों को हो रही परेशानी : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल की निशुल्क दवा योजना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस योजना से आम लोगों को इलाज के दौरान राहत मिलती थी. योजना बंद होने के बाद अब लोग परेशानियां लेकर उनके पास आते हैं. गहलोत ने कहा कि ऐसी योजनाओं से कमजोर वर्ग को इलाज के खर्च में राहत मिलती है. जनसभा के दौरान पूर्व मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला, पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल, पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद, महापौर अनिल कल्ला सहित जिले के कई कांग्रेस नेता मंच पर मौजूद रहे।
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CM के पास गृह विभाग फिर भी अपराधियों में खौफ नहीं: मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. पूर्व विधायक भड़ाना की हत्या पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसी वारदात दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मामूली घटना नहीं है. प्रदेश में ऐसा माहौल होना चाहिए जहां आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे और अपराधियों में कानून का डर हो.गहलोत ने थाने में RSS प्रचारक की कथित पिटाई और दुष्कर्म-हत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी भी है, इसके बावजूद हालात चिंताजनक हैं. मुख्यमंत्री को केवल बैठकों और दौरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए.पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर गहलोत मंगलवार को दो दिवसीय बीकानेर दौरे पर पहुंचे हैं. अशोक गहलोत बुधवार को श्रीडूंगरगढ़ में सूखा प्रभावित किसानों से मुलाकात करेंगे.
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मतदाता सूची से लोगों के नाम नहीं कटने चाहिए: वोट चोरी के मुद्दे पर गहलोत ने कहा-राहुल गांधी ने इस विषय को उठाकर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता का सवाल सामने रखा है. हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के चुनावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने मतदाता सूचियों और निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए. गहलोत ने कहा कि मतदाता सूची से लोगों के नाम नहीं कटने चाहिए और फॉर्म-6 के इस्तेमाल को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठ रही इस्तीफे और महाभियोग की मांगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि जनता का निर्वाचन व्यवस्था पर भरोसा बना रहे.
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लोकतंत्र मजबूत रखने के लिए समय पर चुनाव जरूरी: गहलोत ने युवा पीढ़ी को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों पर भी चिंता जताई. नेपाल और श्रीलंका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा-युवाओं के संबंध में ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, जिससे उनमें नाराजगी बढ़े. निकाय चुनाव और छात्रसंघ चुनावों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी चुनाव करवाने की पहल की गई थी. चुनाव नहीं होने के कारण आंदोलन शुरू होते हैं, तो राज्य सरकार जनता को क्या जवाब देगी. लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए समय पर चुनाव करवाना जरूरी है.