दिग्विजय सिंह ने रिटायरमेंट प्लान से उठाया पर्दा, बासमती को GI टैग दिलाने को करेंगे अनशन

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, वह फिर से राज्यसभा भेजे जाने से कर चुके हैं इंकार. पार्टी उन्हें जो भूमिका देगी, निभाने को तैयार.

Former CM Digvijay Singh
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 6:32 PM IST

4 Min Read
भोपाल: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने रिटायरमेंट प्लान की अटकलों को लेकर स्थिति साफ कर दी है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए जिस वीडियो पर रिटायरमेंट की अटकलें शुरू हुईं, दिग्विजय सिंह ने उसे सिर्फ एक मजाक बताया है. मीडिया से रूबरू हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह वीडियो मजाकिया लहजे में शेयर किया गया था, हालांकि उन्होंने कहा कि वे पार्टी आलाकमान से पहले ही कह चुके हैं कि तीसरी बार उन्हें राज्यसभा न भेजा जाए.

उधर दिग्विजय सिंह ने बासमती के मामले में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बासमती को जीआई टैग दिलाए जाने की मांग की है.

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (ETV Bharat)

पीएम को लिखा पत्र, अनषन करेंगे

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता कर किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. मैंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश में उगाए जाने वाले बासमती को एपीडा जीआई टैग नहीं दे रही है. यदि केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग नहीं दिलाती तो इसके खिलाफ वे अनशन करेंगे.

दिग्विजय सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बासमती की कीमत तीन गुना तक है. कांग्रेस सरकार में बासमती को जीआई टैग दिया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारा कॉम्पटीशन पाकिस्तान से है. पाकिस्तान ने तो पिछले सालों में कई जगह जीआई टैग दे दिए, लेकिन हम 13 जिलों को टीआई टैग नहीं दे पा रहे. उन्होंने कहा कि इसको लेकर मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, यदि इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई तो हम अनशन करेंगे.

कई जिलों के किसान हो रहे प्रभावित

दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल से लेकर मालवा और महाकौशल क्षेत्र तक करीबन 14 जिलों श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, विदिषा, रायसेन, सीहोर हरदा, होषंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हजारों किसान सालों से उच्च गुणवत्ता वाले सुगंधित बासमती चावल का उत्पादन कर रहे हैं. इसके बाद भी जीआई टैग न मिलने से किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है.

किसान पिछले दो दशक से जीआई टैग दिए जाने की मांग कर रहे हैं. दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्व है कि इस विषय पर तीन माह पहले भी पत्र लिखा गया था, लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार ने किसानों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

एक वीडियो से चली रिटायरमेंट की चर्चा

दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था. इसमें 62 साल के सिबानंद भंजा अपनी पत्नी के साथ बैंक की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद कार से पूरा भारत घूमने के लिए निकले हैं. उन्होंने अपनी कार को ही अपना घर बना लिया, क्योंकि उनकी पत्नी का सपना था कि घर लेने के स्थान पर एक बड़ी गाड़ी लेकर पूरा भारत घूमा जाए. भंजा दंपति अब तक 55 हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं.

यात्रा के दौरान वे किसी होटल में नहीं रूकते, बल्कि हार में ही रूकते हैं और उसमें ही खाना बनाकर खाते हैं. इस वीडियो के शेयर किए जाने के बाद दिग्विजय सिंह के रिटायरमेंट प्लान की बात शुरू हो गई. जब इस संबंध में दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह वीडियो उन्होंने मजाक में डाला था. वैसे भी वह फिर से राज्यसभा भेजे जाने से इंकार कर चुके हैं. पार्टी उन्हें जो भूमिका देगी, वह उसे निभाने को तैयार हैं.

