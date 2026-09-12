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जहरीली शराब को लेकर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, एसपी और मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

सागर जहरीली शराब कांड पर दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला, प्रशासन के संरक्षण में चल रहा अवैध शराब का कारोबार. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

Digvijay Singh chhatarpur visit
सागर जहरीली शराब कांड पर दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 7:04 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब कांड के मामले में अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. शुक्रवार रात छतरपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री गोविंद राजपूत और उनके समर्थक भी शराब कांड में शमिल हैं. इसके साथ ही सागर एसपी पर भी निशाना साधा है.

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

सागर के बंडा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर राजनीति भी गरमा गई है. दिग्विजय सिंह ने अपने छतरपुर दौरे के दौरान बयान देते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री सहित पुलिस-प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया, "प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार स्थानीय नेताओं, पुलिस और प्रशासनिक संरक्षण में चल रहा है. दिग्विजय सिंह ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है."

दिग्विजय सिंह के बयान पर हलचल तेज (ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सागर के वर्तमान पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, "जब मौजूदा एसपी मुरैना में पदस्थ थे, उस दौरान भी जहरीली और अवैध शराब से मौतों का तांडव हुआ था. जब उनको मुरैना से हटाकर सागर भेज दिया गया है तो अब यहां जहरीली शराब से मौत की घटना सामने आई है. ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अवैध शराब का कारोबार किसके संरक्षण में चल रहा था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं."

पूर्व सीएम के बयान से हलचल तेज

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक गोविंद सिंह राजपूत को भी कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा, "जनता बोल रही है मंत्री गोविंद सिंह और उनके समर्थक इस शराब कांड में शामिल हैं. जहरीली शराब से लोगों की जान जाना बेहद गंभीर मामला है. प्रशासन को केवल कार्रवाई का दावा करने के बजाय अवैध शराब के पूरे नेटवर्क की जांच करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए."

Sagar alcohol death case
मंत्री और उनके समर्थकों पर अवैध शराब के कारोबार का आरोप (ETV Bharat)

सागर के बंडा में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 120 लोग बीमार हैं. पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 20 हजार के इनामी आरोपी छतरपुर के रवि लखेरा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य सरगना मनीष लोधी अभी भी फरार है. आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया है, अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 13 अभी भी फरार हैं.

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