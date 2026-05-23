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जनजाति सांस्कृतिक समागम में भाग लेने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन दिल्ली रवाना, कांग्रेस को बताया आदिवासी विरोधी

रांची: जनजाति सांस्कृतिक समागम के जरिए 24 मई को झारखंड सहित देशभर के आदिवासियों का दिल्ली में महाजुटान होगा. जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित इस जनजाति समागम को देश के गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं. इसमें भाग लेने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शनिवार को रांची से रवाना हुए. इस मौके पर चंपाई सोरेन ने रांची एयरपोर्ट में मीडियाकर्मियों से बात की. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम एतिहासिक होगा. जिसमें देश भर के लाखों आदिवासी शामिल होंगे.

आदिवासियों की दूरदशा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार: चंपाई सोरेन

पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि देश में आदिवासियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार हैं. कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन के दौरान हमेशा आदिवासियों और मूलवासियों पर लाठी चार्ज करवाने एवं गोलियां चलवाने का काम किया है. पूर्व सीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी होती तो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आदिवासी धर्म कोड को 1961 की जनगणना से नहीं हटाती.

जानकारी देते पूर्व सीएम (ईटीवी भारत)

चंपाई सोरेन ने याद दिलाया कि सन 1967 में बाबा कार्तिक उरांव ने संसद में डिलिस्टिंग प्रस्ताव पेश किया था. जिसमें उन्होंने धर्म बदल चुके लोगों को आरक्षण से बाहर करने की बात कही थी. उनके प्रस्ताव को तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय समिति को भेज दिया गया. इस विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने बहुत छानबीन की और 17 नवंबर 1969 को अपनी सिफारिशें दीं. उनमें प्रमुख सिफारिश यह थी कि कोई भी व्यक्ति, जिसने आदिवासी परंपराओं का परित्याग कर दिया हो और ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा.