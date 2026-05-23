जनजाति सांस्कृतिक समागम में भाग लेने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन दिल्ली रवाना, कांग्रेस को बताया आदिवासी विरोधी
पूर्व सीएम चंपाई सोरेन दिल्ली में आयोजित जनजाति सांस्कृतिक समागम में शामिल होने रांची एयरपोर्ट पहुंचे. यहां उन्होंने कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया है.
Published : May 23, 2026 at 7:22 PM IST
रांची: जनजाति सांस्कृतिक समागम के जरिए 24 मई को झारखंड सहित देशभर के आदिवासियों का दिल्ली में महाजुटान होगा. जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित इस जनजाति समागम को देश के गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं. इसमें भाग लेने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शनिवार को रांची से रवाना हुए. इस मौके पर चंपाई सोरेन ने रांची एयरपोर्ट में मीडियाकर्मियों से बात की. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम एतिहासिक होगा. जिसमें देश भर के लाखों आदिवासी शामिल होंगे.
आदिवासियों की दूरदशा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार: चंपाई सोरेन
पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि देश में आदिवासियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार हैं. कांग्रेस ने झारखंड आंदोलन के दौरान हमेशा आदिवासियों और मूलवासियों पर लाठी चार्ज करवाने एवं गोलियां चलवाने का काम किया है. पूर्व सीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी होती तो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आदिवासी धर्म कोड को 1961 की जनगणना से नहीं हटाती.
चंपाई सोरेन ने याद दिलाया कि सन 1967 में बाबा कार्तिक उरांव ने संसद में डिलिस्टिंग प्रस्ताव पेश किया था. जिसमें उन्होंने धर्म बदल चुके लोगों को आरक्षण से बाहर करने की बात कही थी. उनके प्रस्ताव को तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय समिति को भेज दिया गया. इस विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने बहुत छानबीन की और 17 नवंबर 1969 को अपनी सिफारिशें दीं. उनमें प्रमुख सिफारिश यह थी कि कोई भी व्यक्ति, जिसने आदिवासी परंपराओं का परित्याग कर दिया हो और ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा.
कांग्रेस ने विधेयक को ठंडे बस्ते में डाला: चंपाई सोरेन
यानी धर्म परिवर्तन के बाद उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा. उसके बाद भी जब साल भर तक कुछ नहीं हुआ तो कार्तिक उरांव ने 322 लोकसभा सदस्य और 26 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षरों का एक पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया. जिसमें यह कहा गया था की वे विधेयक की सिफारिशों का स्वीकार करें. क्योंकि यह करोड़ों आदिवासियों के अस्तित्व का प्रश्न है, बावजूद कांग्रेस सरकार ने विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया.
कांग्रेस हमेशा आदिवासियों का उत्पीड़न किया है: चंपाई सोरेन
झारखंड कांग्रेस द्वारा जनजाति सांस्कृतिक समागम के बहिष्कार की अपील पर कहा कि कांग्रेस हमेशा से आदिवासी विरोधी रही है. अगर आदिवासी समाज रूढ़िजन्य परंपराओं, प्रथाओं, सभ्यता एवं संस्कृति को बचाने के लिए जागरूक हो रहा है, तो कांग्रेस के सांसदों और विधायकों को क्या दिक्कत है. उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए राह पर चलते हुए अगर हमलोग अपनी परंपराओं को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में हमारे जाहेरस्थानों, सरना स्थलों, देशाउली आदि में पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा.
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