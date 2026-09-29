ETV Bharat / state

झारखंड में SIR से साफ होंगे घुसपैठिए, जल-जंगल-जमीन बचाने की है लड़ाई- पूर्व सीएम चंपई सोरेन का झामुमो-कांग्रेस गठबंधन पर कड़ा प्रहार

​रांचीः झारखंड में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सियासत गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एसआईआर का विरोध करने वाले सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया है.

उन्होंने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग का कोई खेल या आदिवासियों के खिलाफ साजिश नहीं, बल्कि झारखंड के आदिवासी-मूलवासियों के अस्तित्व, पहचान और जल-जंगल-जमीन को विदेशी घुसपैठियों से बचाने की निर्णायक लड़ाई है.

​आदिवासी आबादी में भारी गिरावट पर जताई चिंता

पूर्व मुख्यमंत्री ने जनसांख्यिकीय बदलाव के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि वर्ष 1951 में झारखंड में आदिवासी आबादी 44 प्रतिशत थी, जो 2011 की जनगणना में घटकर महज 28 प्रतिशत रह गई. उन्होंने आरोप लगाया कि यह गिरावट स्वाभाविक नहीं, बल्कि योजनाबद्ध घुसपैठ का परिणाम है. भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू और फूलो-झानो की इस ऐतिहासिक धरती पर आज घुसपैठियों ने हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है. पाकुड़, राजमहल और साहिबगंज जैसे क्षेत्रों में सीएनटी-एसपीटी एक्ट प्रभावी होने के बावजूद फर्जी दस्तावेजों के सहारे आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं और कई गांवों से आदिवासी परिवार पूरी तरह बेदखल हो चुके हैं.

​चाकुलिया और कपाली पंचायत का दिया उदाहरण

चंपई सोरेन ने कहा कि घुसपैठ की समस्या केवल संथाल परगना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में फैल चुकी है. उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में 4,143 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आया था, जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

वहीं, सरायकेला-खरसावां जिले की कपाली पंचायत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 1995 की मतदाता सूची में वहां सिर्फ आदिवासी और मूलवासी समाज के नाम दर्ज थे, जबकि आज वहां एक वर्ग विशेष के 35,000 से अधिक वोटर बन चुके हैं और मूल निवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं.