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झारखंड में SIR से साफ होंगे घुसपैठिए, जल-जंगल-जमीन बचाने की है लड़ाई- पूर्व सीएम चंपई सोरेन का झामुमो-कांग्रेस गठबंधन पर कड़ा प्रहार

झारखंड में एसआईआर को लेकर राजनीति तेज है. पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सत्ताधारी दलों पर निशाना साधा है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Former CM Champai Soren targeted JMM and Congress for opposing SIR in Jharkhand
पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 11:27 PM IST

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​रांचीः झारखंड में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर सियासत गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एसआईआर का विरोध करने वाले सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया है.

उन्होंने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग का कोई खेल या आदिवासियों के खिलाफ साजिश नहीं, बल्कि झारखंड के आदिवासी-मूलवासियों के अस्तित्व, पहचान और जल-जंगल-जमीन को विदेशी घुसपैठियों से बचाने की निर्णायक लड़ाई है.

​आदिवासी आबादी में भारी गिरावट पर जताई चिंता

पूर्व मुख्यमंत्री ने जनसांख्यिकीय बदलाव के आंकड़े साझा करते हुए कहा कि वर्ष 1951 में झारखंड में आदिवासी आबादी 44 प्रतिशत थी, जो 2011 की जनगणना में घटकर महज 28 प्रतिशत रह गई. उन्होंने आरोप लगाया कि यह गिरावट स्वाभाविक नहीं, बल्कि योजनाबद्ध घुसपैठ का परिणाम है. भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू और फूलो-झानो की इस ऐतिहासिक धरती पर आज घुसपैठियों ने हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है. पाकुड़, राजमहल और साहिबगंज जैसे क्षेत्रों में सीएनटी-एसपीटी एक्ट प्रभावी होने के बावजूद फर्जी दस्तावेजों के सहारे आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं और कई गांवों से आदिवासी परिवार पूरी तरह बेदखल हो चुके हैं.

​चाकुलिया और कपाली पंचायत का दिया उदाहरण

चंपई सोरेन ने कहा कि घुसपैठ की समस्या केवल संथाल परगना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में फैल चुकी है. उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में 4,143 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होने का मामला सामने आया था, जिस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

वहीं, सरायकेला-खरसावां जिले की कपाली पंचायत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 1995 की मतदाता सूची में वहां सिर्फ आदिवासी और मूलवासी समाज के नाम दर्ज थे, जबकि आज वहां एक वर्ग विशेष के 35,000 से अधिक वोटर बन चुके हैं और मूल निवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं.

​दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया पर स्थिति की स्पष्ट

सत्तारूढ़ दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर में किसी भी वैध नागरिक या गरीब आदिवासी का नाम नहीं कटेगा. चुनाव आयोग ने पहचान सत्यापन के लिए 13 मान्य दस्तावेजों का विकल्प दिया है. उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य और नियमित संवैधानिक प्रक्रिया है, जो पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में भी पूरी हो चुकी है. इसका उद्देश्य मतदाता सूची से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना है.

​पूर्व सीएम ने जनता से अपील की कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में छूट गया है, तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी दावा-आपत्ति दर्ज कराएं. उन्होंने कहा कि जो लोग इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, वे असल में घुसपैठियों को संरक्षण देकर राज्य की भावी पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं. संविधान केवल भारतीय नागरिकों को मताधिकार देता है और एसआईआर लोकतंत्र की इस बुनियाद को पारदर्शी व मजबूत बनाने का काम कर रहा है.

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