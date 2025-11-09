ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का छलका दर्द, फफक-फफक कर रोए, जानें वजह

घाटशिला में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जमशेदपुरः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिया गया बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है. चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने सीएम के बयान पर अपनी बातें रखीं. उन्होंने सीएम के बयान को आंदोलनकारी का अपमान बताया है.

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन झामुमो और भाजपा ने पूरी ताकत के साथ प्रचार-प्रसार किया. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा के दौरान चंपाई सोरेन को लेकर ऐसा बयान दिया है तो अब काफी तूल पकड़ लिया है. भाजपा में इस बयान को लेकर आक्रोश है.

अपनी बातें रखते हुए भावुक हुए चंपाई सोरेन

इधर, भाजपा नेता चंपाई सोरेन प्रचार के अंतिम दिन मीडिया से मुखातिब हुए. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंपाई सोरेन भावुक नजर आये और फफक पड़े. चंपाई सोरेन ने कहा कि अबुआ सरकार ने आदिवासियों को कुचलने का काम किया है. आंदोलनकारियों पर लाठी चलवाया, जो शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर सरकार ने यह साबित कर दिया कि उसे आदिवासियों के अधिकारों और भावनाओं की कोई परवाह नहीं है.

बयान देते पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सीएम हेमंत के बयान से आहत हुए चंपाई सोरेन

भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन के साथ मिलकर उन्होंने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया था और अलग राज्य बनाया, लेकिन आज उन्हें सभा के बीच अपमानित किया गया है. उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी को बैल की संज्ञा देना न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि यह सरकार की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इतनी संकीर्ण मानसिकता किसी झारखंड के नेता को नहीं रखनी चाहिए.

राज्य सरकार पर चंपाई ने उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान वे परिवार और बच्चों के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर सोते थे, लेकिन उस समय भी वह इतना नहीं रोए, जितना आज अपमान के बाद उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं. चंपाई सोरेन अपनी बात रखते हुए मीडिया के सामने फफक पड़े. चंपई सोरेन ने सवाल उठाया कि अबुआ सरकार ने अब तक आदिवासियों, किसानों और मजदूरों के लिए क्या किया है.