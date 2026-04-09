बोकारो पहुंचे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, विस्थापितों के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की कही बात
चंपाई सोरेन बोकारो पहुंचे. जहां उन्होंने बीएसएल के खिलाफ विस्थापितों के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की बात कही.
Published : April 9, 2026 at 8:43 PM IST
बोकारो: पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बोकारो स्टील प्लांट बनने से विस्थापित हुए लोगों के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की मुहिम शुरू की है. बोकारो पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नया मोड़ पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर आंदोलन की शुरुआत की. विस्थापितों और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया. उन्होंने भाजपा नेताओं को आश्वास्त किया कि बीएसएल को झुकना होगा.
चंपाई सोरेन ने कहा कि यह जन आंदोलन विस्थापितों के बैनर तले चलाया जाएगा, क्योंकि इसका नेतृत्व खुद विस्थापित करेंगे. उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट बनने के बाद खाली हुई जमीन पर लाखों लोग हल चलाएंगे. उन्होंने कहा कि वे विस्थापितों से मिलेंगे और उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाएंगे.
उन्होंने कहा कि विस्थापितों के प्रति राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है. बोकारो के नेता आंदोलन में शामिल रहे हैं और अब राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन विस्थापितों को न्याय नहीं मिला है. भूमि अधिग्रहण में नियम है कि अगर 5 साल तक जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो उसे विस्थापित लोगों को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन 60 साल बाद भी विस्थापित लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला है.
इस दौरान चंपाई सोरेन के साथ कई नेता मौजूद रहे. साथ ही विस्थापित भी शामिल रहे.
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