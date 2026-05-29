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चंपाई सोरेन ने अस्पताल के नए नाम पर जताया एतराज, कहा- फूलो-झानो के नाम से हो अस्पताल

अस्पताल का दौर करते पूर्व सीएम चंपाई सोरेन समेत अन्य ( Etv Bharat )

दुमकाः जिला के रिंग रोड में अवस्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित अस्पताल का नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रखा गया है. इसपर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने कड़ा एतराज जताया है.

चंपाई सोरेन ने कहा कि यह संथाल हूल के इतिहास और महापुरुषों के नाम को भुलाने की साजिश है. यहां वीरांगनाओं के नाम का अतिक्रमण किया जा रहा है. इसे शीघ्र फूलो झानो के नाम से किया जाए. भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे थे.

फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का नवनिर्मित अस्पताल परिसर (ETV Bharat)

30 जून तक का दिया समय

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन का निर्माण करा रही एजेंसी के प्लानिंग मैनेजर और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से भी इस मामले में बात की. इस संस्थान के नाम में सुधार नहीं हुआ तो इस बार के हूल दिवस पर 30 जून को यहीं संथाल परगना के हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों के साथ ग्रामों के माझी हड़ाम और परंपरागत स्वशासन से जुड़े प्रतिनिधियों का जुटान होगा और वे खुद से ही इस नाम को बदल देंगे.