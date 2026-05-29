चंपाई सोरेन ने अस्पताल के नए नाम पर जताया एतराज, कहा- फूलो-झानो के नाम से हो अस्पताल
दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित अस्पताल का नाम बदलने पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने आपत्ति जताई है.
Published : May 29, 2026 at 8:15 PM IST
दुमकाः जिला के रिंग रोड में अवस्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित अस्पताल का नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रखा गया है. इसपर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने कड़ा एतराज जताया है.
चंपाई सोरेन ने कहा कि यह संथाल हूल के इतिहास और महापुरुषों के नाम को भुलाने की साजिश है. यहां वीरांगनाओं के नाम का अतिक्रमण किया जा रहा है. इसे शीघ्र फूलो झानो के नाम से किया जाए. भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे थे.
30 जून तक का दिया समय
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन का निर्माण करा रही एजेंसी के प्लानिंग मैनेजर और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से भी इस मामले में बात की. इस संस्थान के नाम में सुधार नहीं हुआ तो इस बार के हूल दिवस पर 30 जून को यहीं संथाल परगना के हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों के साथ ग्रामों के माझी हड़ाम और परंपरागत स्वशासन से जुड़े प्रतिनिधियों का जुटान होगा और वे खुद से ही इस नाम को बदल देंगे.
चंपाई सोरेन ने कहा कि फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नाम में मुर्मू शब्द भी जोड़ा जाना चाहिए. हालांकि इस संबंध में कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया. उन्होंने इस दिग्घी गांव के इलाके में प्रस्तावित बस टर्मिनल का नामकरण भी चांद भैरव किए जाने की भी मांग रखी.
संथाल हूल में फूलो-झानो ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका
बता दें कि 1855 में साहिबगंज की भोगनाडीह से अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए संथाल हूल (क्रांति) में सिदो-कान्हू की बहन फूलो झानो ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने इस आंदोलन के भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया था. दोनों बहनों की वीरगाथाएं आज भी आज भी लोग याद करते हैं.
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