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विस्थापितों के मुद्दे पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बोकारो स्टील प्लांट को 45 दिनों का अल्टीमेटम, नहीं तो खाली जमीन पर चलेगा हल

विस्थापित लोगों के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बोकारो स्टील प्लांट को 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है.

former CM Champai Soren
पूर्व सीएम चंपाई सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 3, 2026 at 8:27 PM IST

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बोकारो: पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने विस्थापितों के मुद्दे पर बोकारो स्टील प्लांट को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि झारखंड में विस्थापन एक बड़ी समस्या है. 60 साल बाद भी विस्थापितों को पूरा न्याय और अधिकार नहीं मिला है. 1960-62 में झारखंड में बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे, फिर भी आज भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है.

चंपाई सोरेन पिछले साल बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापन आंदोलन के दौरान शहीद हुए प्रेम महतो की शहादत को याद करने के लिए सेक्टर 11 में विस्थापित लोगों के फोरम में थे. उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन डेढ़ महीने के अंदर विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करे, नहीं तो एक मजबूत आंदोलन शुरू किया जाएगा.

चंपाई सोरेन का बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि वे हल, बैल और ट्रैक्टर लेकर बोकारो स्टील प्लांट की खाली जमीन पर पहुंचेंगे और विस्थापितों के लिए खाली जमीन पर खेती करने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा पास किया गया विस्थापन आयोग सिर्फ एक दिखावा है, जिससे विस्थापितों को कुछ नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सत्ता में कोई भी हो, हमने हमेशा विस्थापितों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है, और कई कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इंसाफ दिलाया है, चाहे वह टाटा की जमीन का मामला हो या रांची में नगड़ी की जमीन का मामला.

उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में लाखों परिवार विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं, जबकि उद्योग लगाने वाले चांदी काट रहे हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हम विस्थापितों को इंसाफ दिलाने और उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए जमीन पर काम करेंगे.

उन्होंने कहा कि 1960-62 में बोकारो स्टील प्लांट के लिए 31,000 एकड़ ज़मीन ली गई थी और अभी प्लांट, क्वार्टर और एक हॉस्पिटल मिलाकर सिर्फ 8,000 एकड़ जमीन का इस्तेमाल हुआ है. बाकी जमीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और नए जमीन अधिग्रहण कानून के तहत, अगर लंबे समय तक जमीन का इस्तेमाल उद्योग के कामों के लिए नहीं किया जाता है, तो उसे रैयतों को वापस करना होगा. अगर इसे वापस नहीं किया जाता है, या विस्थापितों को पहले की तरह थर्ड और फोर्थ क्लास में नौकरी नहीं दी जाती है, तो एक जोरदार आंदोलन शुरू किया जाएगा.

इस दौरान मंच पर निरसा के माले विधायक अरूप चटर्जी और बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह के साथ बड़ी संख्या में विस्थापित महिला-पुरुष और युवा भी मौजूद रहे.

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