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"बृजेंद्र सिंह के सद्भाव यात्रा में नहीं गया, राहुल गांधी की जनसभा में गया था", रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने दी सफाई

रोहतक पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बृजेंद्र सिंह के सद्भाव यात्रा में शामिल होने पर सफाई दी है.

Former CM Bhupinder Singh Hooda on Brijendra Singh Sadbhav Yatra Congress defeat in Haryana civic elections
"बृजेंद्र सिंह के सद्भाव यात्रा में नहीं गया" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 7:53 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 8:04 PM IST

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रोहतक : प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में 3 नगर निगमों, एक नगर परिषद और 2 नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इन निगम में पहले भी भाजपा ने ही जीत हासिल की थी. साथ ही उन्होंने बृजेंद्र सिंह के सद्भाव यात्रा में शामिल होने पर सफाई दी है.

सांपला के रिजल्ट पर क्या बोले ? : पूर्व मुख्यमंत्री वीरवार को रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने सांपला नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चुनाव ना लड़ने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने पहले भी कभी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा. हालांकि कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है. जिला परिषद के चुनाव भी कांग्रेस पार्टी कभी सिंबल पर नहीं लड़ती. उन्होंने कहा कि सांपला में भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को सिर्फ 34 प्रतिशत वोट मिले हैं जबकि 66 प्रतिशत वोट विरोध में पड़े हैं.

"बृजेंद्र सिंह के सद्भाव यात्रा में नहीं गया" (ETV Bharat)

"सद्भाव यात्रा में नहीं जनसभा में गया था" : उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन पूरी तरह से मजबूत है और आने वाले दिनों में ब्लॉक स्तर तक संगठन बनाया जाएगा. हुड्डा ने पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में गुरूग्राम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के शामिल होने पर कहा कि राहुल गांधी समय-समय पर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि वे यात्रा में शामिल नहीं हुए बल्कि जनसभा में गए थे. वे पहले भी कह चुके हैं कि ये अधिकारिक यात्रा नहीं है. यात्रा के माध्यम से कोई भी कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकता है.

"बेरोजगारी के चलते आत्महत्या बढ़ी" : पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा पर कर्ज की स्थिति को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि हरियाणा बनने के बाद वर्ष 1966 से वर्ष 2014 तक प्रदेश पर 60 हजार करोड़ रूपए कर्ज था जो अब बढ़कर 5 लाख करोड़ रूपए हो गया है जबकि प्रदेश में विकास कार्य हुए ही नहीं. पिछले 11 साल में हरियाणा में न तो मेट्रो पर कोई काम हुआ और न ही बिजली उत्पादन के क्षेत्र में. उन्होंने कहा कि प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं. भ्रष्टाचार चरम पर है. उन्होंने नीट समेत अन्य पेपर लीक मामलों पर सरकार की आलोचना की. पूर्व मुख्यमंत्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए हरियाणा में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी की वजह से हरियाणा का युवा आत्महत्या करने पर मजबूर है. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां भी बाहर के प्रदेश के युवाओं को दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है. यही वजह है कि देश में हरियाणा, सबसे असुरक्षित प्रदेशों में शामिल है.

"महंगाई बढ़ने वाली है" : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से विदेशी यात्रा, सोना और ईंधन के इस्तेमाल में समझदारी दिखाने की अपील पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील इस बात के संकेत हैं कि आने वाले दिनों में तेल के दाम और महंगाई बढ़ने वाली है. उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले रूपया अपने न्यूनतम स्तर पर है. उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज्यादा मार गरीब और आम आदमी पर पड़ती है.

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Last Updated : May 14, 2026 at 8:04 PM IST

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