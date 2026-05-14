ETV Bharat / state

"बृजेंद्र सिंह के सद्भाव यात्रा में नहीं गया, राहुल गांधी की जनसभा में गया था", रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने दी सफाई

"बृजेंद्र सिंह के सद्भाव यात्रा में नहीं गया" ( ETV Bharat )