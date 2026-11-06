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छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाह रही है, दो साल बाद कांग्रेस की सरकार तय- भूपेश बघेल

जांजगीर चांपा: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रहे. पामगढ़ विधानसभा के कोसला, खरौद और जांजगीर चांपा विधानसभा के नवागढ़ में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की. बघेल के जांजगीर प्रवास के दौरान कांग्रेस की राजनीति गरमा गई और खेमे में बंटे कांग्रेसी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे रहे.

नवागढ़ में शहीद राजेंद्र कश्यप की प्रतिमा का अनावरण के लिए भूपेश बघेल 3 घंटा देरी से पहुंचे. इस दौरान कांग्रेसियों का दो खेमा बघेल के स्वागत के लिए इंतजार करता रहा. कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राछा भांठा में स्वागत के बाद वापस लौट गए. इसके बाद विधायक ब्यास कश्यप अगुवाई करते हुए भूपेश बघेल को लेकर प्रतिमा अनावरण स्थल पहुंचे.

जांजगीर चांपा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल (ETV Bharat Chhattisgarh)

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवागढ़ में हुए स्वागत से गदगद नजर आए. उन्होंने शहीद परिवार के लोगों का सम्मान किया और देश की सेवा के लिए बेटे को भेजने वाले मां बाप को धन्य बताया. भूपेश बघेल ने कुर्मी समाज द्वारा शहीद राजेंद्र कश्यप के बलिदान को हमेशा याद करने के लिए बनाए गए प्रतिमा की सराहना की.

नवागढ़ में शहीद परिवार से मिले पूर्व सीएम भूपेश बघेल (ETV Bharat Chhattisgarh)

शहीद जवान के परिवार को सम्मान तो मिलता है लेकिन जब परिवार का जवान और कमाऊ बेटा चला जाता है तो उससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं. हमें ऐसे परिवारों की मदद करनी चाहिए- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

"फिर से बनेगी कांग्रेस सरकार"

भूपेंश बघेल ने अपने भाषण के दौरान जांजगीर चांपा जिला के 6 विधान सभा के मतदाताओं को सभी सीटें जिताने के लिए धन्यवाद दिया और आसपास के जिलों मे हुए हार के कारण राज्य में सरकार नहीं बन पाने पर अफसोस जताया. पूर्व सीएम ने आगमी चुनाव में जनता के सहयोग से एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया.

पूर्व सीएम ने बीजेपी के इस पांच साल के कार्यकाल को किसान, युवा और छत्तीसगढ़ीया विरोधी बताया, उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है प्रदेश और देश की हालत बिगड़ गई है. उन्होंने एसआईआर के माध्यम से लोक तंत्र का गला घोटने और जनता के वोट के अधिकार को छीनने का आरोप लगाया.

भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

"कांग्रेसी किसानों का धान बिकवाने रहे तैयार"

भूपेश बघेल मे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ लगातार छलावा करते आ रही है. कांग्रेस की सरकार में धान किसानों को केंद्र से बढ़े MSP को जोड़ कर दिया जाता था. आज राज्य सरकार किसानों का धान 31सौ रुपये क्विंटल मे ख़रीद रही है उसका कारण कांग्रेस ही है. बघेल ने कहा कि अगर इस समय कांग्रेस की सरकार होती तो किसानों को 3300 रुपये और बिजली बिल हाफ होने लाभ मिलता. लेकिन बीजेपी सरकार सभी योजना को बंद कर प्रदेश की जनता के साथ धोखा बाजी करने में लगी है. भूपेश बघेल ने किसानों के धान को नमी का हवाला देकर रिजेक्ट करने की आशंका जताते हुए कांग्रेसियों को किसानों की आवाज बन कर समस्या का निराकरण और सक्रिय नजर आने के निर्देश दिए.