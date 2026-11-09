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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरा गौरी पूजा में हुए शामिल, खाया चाबुक, पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर कही बड़ी बात

भूपेश बघेल चाबुक सहने की परंपरा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दुर्ग: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के कुम्हारी के जजंगिरी गांव पहुंचे. यहां आदिवासी ध्रुव गोंड समाज द्वारा आयोजित गौरा गौरी पूजा में शामिल हुए. गौंड समाज के युवक ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ में तीन बार चाबुक मारा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

गौरा गौरी पूजा में सोटा प्रहार की परंपरा जंजगिरी में लक्ष्मी पूजा की रात को गौरा गौरी की स्थापनी की जाती है. गांव के लोग पूजा अर्चना कर नारियल चढ़ाते हैं. परंपरागत नृत्य संगीत भी होता है. उसके बाद नगर भ्रमण कर विसर्जित किया जाता है. हर साल आदिवासी समाज की परंपरा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल होते आए है. हर साल की तरह इस साल भी बघेल गौरा गौरी पूजा में शामिल हुए और सोटा प्रहार की परंपरा निभाई.