पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरा गौरी पूजा में हुए शामिल, खाया चाबुक, पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर कही बड़ी बात
हर साल की तरह इस साल भी भूपेश बघेल आदिवासियों के गौरा गौरी पूजा में पहुंचे और उनकी परंपरा निभाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 12:58 PM IST
दुर्ग: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के कुम्हारी के जजंगिरी गांव पहुंचे. यहां आदिवासी ध्रुव गोंड समाज द्वारा आयोजित गौरा गौरी पूजा में शामिल हुए. गौंड समाज के युवक ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ में तीन बार चाबुक मारा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.
गौरा गौरी पूजा में सोटा प्रहार की परंपरा
जंजगिरी में लक्ष्मी पूजा की रात को गौरा गौरी की स्थापनी की जाती है. गांव के लोग पूजा अर्चना कर नारियल चढ़ाते हैं. परंपरागत नृत्य संगीत भी होता है. उसके बाद नगर भ्रमण कर विसर्जित किया जाता है. हर साल आदिवासी समाज की परंपरा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल होते आए है. हर साल की तरह इस साल भी बघेल गौरा गौरी पूजा में शामिल हुए और सोटा प्रहार की परंपरा निभाई.
|हर साल की तरह इस साल भी गौरा गौरी पूजा में शामिल होने सौभाग्य मिला. आदिवासियों की परंपरा का निर्वहन भी होता है-भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
"पीएम मोदी के दौरे के बाद भी बस्तर को कुछ नहीं मिला"
पूर्व मुख्यमंत्री ने दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बस्तर आना जाना कर रहे हैं. इनके आने से बस्तर को कुछ भी नहीं मिला.पूर्व सीएम ने दावा किया कि नक्सली कांग्रेस शासनकाल में ही कमजोर हो गए थे, जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया.
भूपेश बघेल का आरोप
भूपेश ने कहा "प्रधानमंत्री बस्तर आकर चले गए लेकिन बस्तर को क्या मिला. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि नक्सल मुक्त प्रत्येक पंचायत को एक-एक करोड़ देंगे वो राशि कहां है." पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री इसलिए आ रहे हैं ताकि बस्तर की सारी संपति अडानी को सौंपा जा सके.
दीपावली पर बगिया निवास में उत्सवी माहौल, सीएम विष्णुदेव साय ने परिवार के साथ मनाया त्योहार
दीपावली 2026: बस्तर में जवानों के बीच PM मोदी, कहा- नक्सली तो मिट गए लेकिन दिमागी नक्सलियों से देश को सुरक्षित करना है
सुकमा के अफसरों ने बच्चों के साथ मनाई दिवाली, हिड़मा के गांव में छूटे इस बार खुशी के पटाखे