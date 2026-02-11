ETV Bharat / state

“केस नहीं, जांच कराइए”: 500 करोड़ के मानहानि पर भूपेश बघेल का पलटवार, हिमंता से 12,000 बीघा जमीन पर जवाब मांगा

केस में कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और सांसद गौरव गोगोई को आरोपी बनाया गया है.

Assam CM controversy
जमीन पर जवाब मांगा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 11, 2026 at 7:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कांग्रेस नेताओं पर ठोके गए 500 करोड़ के मानहानि मुकदमे के बाद अब सियासत का रुख बदलता जा रहा है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे हिमंता बिस्वा शर्मा को कठघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा गया है. कहा गया है कि अदालत जाने से पहले उन्हें अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों का जवाब देना चाहिए था. भूपेश ने साफ कहा कि डराने के लिए केस नहीं करना चाहिए, हिम्मत है तो जांच कराएं.



भूपेश बघेल का 12 सौ बीघा जमीन पर पर सवाल

भूपेश बघेल ने कहा, सांसद गौरव गोगोई ने जो सवाल उठाया है, वह पूरी तरह जायज़ है. बघेल ने कहा,“हिमंता बिस्वा सरमा को पहले यह बताना चाहिए कि क्या 12,000 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है या नहीं? यही सवाल गौरव गोगोई जी ने उठाया है.” पूर्व सीएम भूपेश ने आरोप लगाया कि सच्चाई सामने आने के डर से मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है.

Assam CM Himanta Biswa Sarma
जमीन पर जवाब मांगा (ETV Bharat)



“केस दर्ज करना आसान, जांच से क्यों डर?”

भूपेश बघेल ने हिमंता शर्मा पर हमला करते हुए कहा, अगर उनके दामन पर एक भी दाग नहीं है, तो उन्हें अदालत नहीं, बल्कि स्वतंत्र समिति बनाकर संपत्तियों की जांच करानी चाहिए. भूपेश ने कहा, “केस दर्ज करने के बजाय समिति बनानी चाहिए थी. अगर उनमें हिम्मत है तो जांच कराएं और सच्चाई जनता के सामने लाएं.”

Assam CM Himanta Biswa Sarma
जमीन पर जवाब मांगा (ETV Bharat)


“500 करोड़ की मानहानि, या सवालों से बचने की कोशिश?“

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर सिविल, क्रिमिनल मानहानि का मुकदमा दायर कर 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. उनका आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी छवि खराब करने की साजिश रची. लेकिन भूपेश बघेल का कहना है कि यह मामला मानहानि का नहीं, जवाबदेही से बचने का है.

जमीन पर जवाब मांगा (ETV Bharat)



जितेंद्र सिंह और गोगोई केस में आरोपी, लेकिन कांग्रेस का पलटवार

इस केस में कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और सांसद गौरव गोगोई को आरोपी बनाया गया है. कांग्रेस का कहना है कि सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है और सत्ता के दबाव में विपक्ष को चुप कराने की कोशिश की जा रही है.



डराने की राजनीति नहीं चलेगी: भूपेश

भूपेश बघेल ने साफ शब्दों में कहा, कांग्रेस कानूनी नोटिसों से डरने वाली नहीं है.उनका कहना है कि जनता के सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, और अगर सवाल गलत हैं तो जांच में सब साफ हो जाएगा. 500 करोड़ की मानहानि के मुकदमे ने अब भूपेश बघेल बनाम हिमंता बिस्वा शर्मा की सीधी सियासी जंग का रूप ले लिया है. एक तरफ कोर्ट का सहारा लिया गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जांच की मांग पर अड़ी है. अब लड़ाई यह नहीं कि केस किसने किया, बल्कि यह है कि 12,000 बीघा जमीन की सच्चाई क्या है.

डीएड अभ्यर्थियों ने डीपीआई कार्यालय में दिया धरना, सहायक शिक्षक के रिक्त पदों के भरने की मांग

ठंड, भूख और टूटती सांसें… फिर भी सरकार खामोश, डीएड अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन

रायपुर में आमरण अनशन पर डीएड अभ्यर्थी, कहा- नौकरी नहीं तो मौत सही, मां की गोद में बच्चा, पेट में भूख और आंखों में आंसू

TAGGED:

FORMER CHIEF MINISTER
BHUPESH BAGHEL
HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM CM CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.