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'कलयुगी भक्तों की ठिकाने आएगी अक्ल' बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर बोले कोश्यारी

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की प्रतिक्रिया आई है. इससे पहले उन्होंने राम मंदिर दान चोरी पर भी कहा था.

Badrinath donation theft case
बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की प्रतिक्रिया (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 5:13 PM IST

4 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों दान चोरी मामले पर विवाद गहराया हुआ है. प्रकरण पर जांच कमेटी की जांच और पुलिस की कार्रवाई के बीच तमाम बयान भी इस प्रकरण को और तूल दे रहे हैं. इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का भी बयान सामने आया है.

उत्तराखंड के प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में सामने आए दान चोरी प्रकरण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. एक ओर पुलिस मामले की जांच में जुटी है तो दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर गठित जांच समिति भी पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है. इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का भी इस मामले पर पहला सार्वजनिक बयान सामने आया है, जिसने इस मुद्दे को नई चर्चा दे दी है.

बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की प्रतिक्रिया (VIDEO-ETV Bharat)

सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद इन दिनों सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाले भगत सिंह कोश्यारी ने बदरीनाथ दान चोरी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि,

ऐसे लोगों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा और उन्हें उनके कृत्यों की सजा अवश्य मिलेगी. कुछ कलयुगी भक्त हैं, जिनकी भविष्य में अक्ल ठिकाने आ जाएगी. पहले वे पकड़े जाएंगे, फिर जेल जाएंगे और उसके बाद सुधर जाएंगे. हर युग में ऐसे लोग रहे हैं. त्रेता युग में भी कुछ लोगों ने माता सीता का हरण किया था, इसलिए ऐसे लोगों का होना कोई नई बात नहीं है.
-भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-

कोश्यारी का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब बदरीनाथ मंदिर में दान राशि की चोरी को लेकर प्रदेश भर में चर्चा तेज है. इस घटना ने न केवल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) की कार्य प्रणाली को लेकर भी कई तरह की बहस शुरू हो गई है.

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस मामले में प्रतिक्रिया दे चुके हैं. उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का उल्लेख करते हुए कहा था कि,

'मंदिरों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए जिन व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी, उन्हें पहले ही लागू करने का प्रयास किया गया था. उनके इस बयान के बाद देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा भी एक बार फिर राजनीतिक बहस का विषय बन गया'.

मामले की जांच की बात करें तो पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोरी की घटना में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.

पुलिस जांच के साथ-साथ शासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है. समिति मंदिर की दान व्यवस्था, सुरक्षा प्रणाली और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

उधर, लगातार उठ रहे सवालों और विपक्ष के हमलों के बीच सरकार भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास कर रही है. बदरी-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी कई मौकों पर मीडिया के सामने आकर समिति का पक्ष रख चुके हैं. उनका कहना है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे.

फिलहाल दान चोरी का यह मामला केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह धार्मिक आस्था, मंदिर प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र बन चुका है. अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और प्रशासनिक समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिनसे यह स्पष्ट होगा कि इस पूरे प्रकरण में लापरवाही कहां हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

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