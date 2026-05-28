पद्म भूषण से सम्मानित होने पर भगत सिंह कोश्यारी का भव्य स्वागत, पीएम मोदी और जनता का जताया आभार
उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को 25 मई को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 28, 2026 at 9:04 AM IST
हल्द्वानी: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान मिलने के बाद हल्द्वानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया. भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल-मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया. इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए इसे पूरे उत्तराखंड का सम्मान बताया.
पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित होने के बाद हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. शहर में कई स्थानों पर लोगों ने फूल-मालाएं पहनाकर और ढोल-नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया. स्वागत कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. इस अवसर पर भगत सिंह कोश्यारी ने पद्म भूषण सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया.
उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड की जनता का सम्मान है. उन्होंने कहा कि उन्हें जो प्यार और आशीर्वाद प्रदेश की जनता से मिला है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. कोश्यारी ने कहा कि उनका पूरा जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा है और आगे भी वह जनता के हित में कार्य करते रहेंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का सपना उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और इसके लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा.
हल्द्वानी में उनके स्वागत के दौरान भाजपा नेताओं और समर्थकों ने पद्म भूषण सम्मान मिलने पर खुशी जताई और इसे उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण बताया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे.
गौर हो कि 25 मई को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया. जिसके बाद प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और कोश्यारी का जगह-जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है. बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी ने संगठन, विचारधारा और जनसंवाद से अपनी अलग छवि बनाई और जिससे उन्होंने पार्टी के शीर्ष पदों पर जगह बनाई.
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