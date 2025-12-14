उत्तराखंड डेमोग्राफी चेंज का फिर उठा मुद्दा, जानें पूर्व सीएम कोश्यारी ने क्या कहा
उत्तराखंड के डेमोग्राफी चेंज पर पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी की प्रतिक्रिया सामने आया है. उन्होंने इसे सिर्फ राजनीतिक बयान से नकारा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 14, 2025 at 6:20 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज नैनीताल में रहे. इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, वह आने वाले समय के लिए खतरा है. डेमोग्राफी में बदलाव धरती का यथार्थ है. यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं है. लेकिन जिस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव देखने को मिल रहा है, उसे नियंत्रित करने का केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही है. जिसके आने वाले समय में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे.
वहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आने वाले समय में भाजपा को और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचना है. जिन-जिन राज्यों में 2027 के चुनाव में होने हैं, वहां भाजपा की ही सरकार बनेगी.
नैनीताल पहुंचने के बाद भगत सिंह कोश्यारी ने बीते दिनों सरस्वती शिशु मंदिर में लगी आग वाले स्कूल का निरीक्षण किया. भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि इस स्कूल की स्थापना उनके प्रयासों से हुई थी. स्कूल में आग लगने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि स्कूल स्थापना के बाद से काफी लंबे समय तक जब उनका नैनीताल आना-जाना हुआ करता था, वह नैनीताल के इस स्कूल के कमरों में अपना समय व्यतीत किया करते थे. मगर आज स्कूल पूरी तरह जल गया है, जिसे देखकर काफी दुख हो रहा है.
निरीक्षण के दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने एसडीएम नवाजिश खालिक से आग लगने के मामले के बारे में विस्तार से जानकारी ली. इस दौरान एसडीएम ने बताया कि स्कूल के बच्चों को शहर के एसडीएल स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है. ताकि बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न ना हो. भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि स्कूल संचालित करने के लिए जिस प्रकार की मदद होगी, उनके द्वारा और सरकार के द्वारा वह की जाएगी.
सांसद अजय भट्ट ने किया मॉल रोड का निरीक्षण: वर्ष 2018 से क्षतिग्रस्त नैनीताल की ऐतिहासिक मॉल रोड के कार्य का नैनीताल सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मॉल रोड का कार्य आगामी जून माह तक हर हाल में पूर्ण किया जाए.
सांसद भट्ट ने कहा कि आने वाला समय पर्यटन सीजन का है. ऐसे में सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा होना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि लोअर मॉल रोड में हुए भू धंसाव के बाद से देशभर में नैनीताल की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी. जिसके बाद सरकार ने इस महत्वपूर्ण सड़क के स्थायी समाधान के लिए कार्य प्रारंभ कराया. वर्तमान में आधुनिक तकनीक के माध्यम से मॉल रोड का ट्रीटमेंट किया जा रहा है.
सांसद भट्ट ने कहा कि अब तक इस कार्य में लगभग 3 करोड़ 48 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है. जबकि अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये की मांग का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसे शीघ्र स्वीकृति मिलने की उम्मीद है.
