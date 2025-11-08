ETV Bharat / state

अंता विधानसभा उपचुनाव : कल प्रचार का अंतिम दिन, गहलोत करेंगे रोड शो

जूली, डोटासरा समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अंता में डेरा डाले हैं.

Congress election rally in Anta
अंता में कांग्रेस की चुनावी सभा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 2:33 PM IST

3 Min Read
जयपुर: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में रविवार को प्रचार का अंतिम दिन है. ऐसे में अब विपक्षी दल कांग्रेस ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में अंता में रोड शो करेंगे. उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई स्टार प्रचारक मौजूद रहेंगे. गहलोत भाया की नामांकन सभा के बाद दूसरी बार अंता पहुंचेंगे. वे बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक होने के चलते लगातार वहां के दौरों पर रहे. गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस प्रत्याशी भैया के समर्थन में कैंपेन करते नजर आ रहे हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ऋषभ शर्मा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक रविवार को प्रचार के अंतिम दिन अंता में रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के लिए वोट मांगेंगे. इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी अंता में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करते नजर आए. डोटासरा शुक्रवार को फिर अंता पहुंचे, जहां अलग-अलग इलाकों में प्रचार किया. जूली भी अंता में हैं. पायलट ने गुरुवार को अंता के कई इलाकों में रोड शो और प्रचार किया. पूर्व मंत्री ममता भूपेश, शकुंतला रावत, कांग्रेस चुनाव प्रभारी अशोक चांदना, लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल, विधायक अभिमन्यु पूनिया, विकास चौधरी, अमीन कागजी, सीएल प्रेमी, हरिमोहन शर्मा भी लगातार प्रचार में जुटे हैं. कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवा दल की कार्यकर्ता भी अलग-अलग क्षेत्र में प्रचार करते नजर आए.

प्रतिष्ठा का सवाल: अंता उपचुनाव न केवल प्रत्याशी भाया बल्कि पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली के लिए भी साख का सवाल बन गया है. साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद अब तक प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए. इनमें 8 उपचुनाव कांग्रेस हारी है. उसे महज एक सीट पर जीत मिली है. भाजपा ने 7 उपचुनाव जीते हैं. प्रदेश में रामगढ़, झुंझुनू, देवली उनियारा, सलूंबर, चौरासी, खींवसर, धरियावद, बागीदौरा, दौसा में उपचुनाव हुए थे, हालांकि कांग्रेस केवल दौसा विधानसभा उपचुनाव ही जीत पाई. 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. साल 2023 में कांग्रेस ने झुंझुनू, देवली उनियारा और रामगढ़ सीट जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने देवली उनियारा, रामगढ़ और झुंझुनू सीट गंवा दी.

अंता में पांचवां चुनाव: साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई अंता विधानसभा सीट पर पांचवीं बार चुनाव हो रहा है. साल 2008 और 2018 में प्रमोद जैन भाया यहां से चुनाव जीत कर गहलोत सरकार के दूसरे और तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहे थे तो वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी कंवरलाल मीणा से हार का सामना करना पड़ा था. 2023 में चुनाव जीते बीजेपी प्रत्याशी कंवर लाल मीणा को एक मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया तो भाजपा ने नए चेहरे के तौर पर मोरपाल सुमन को चुनाव मैदान में उतारा है. कांग्रेस के बागी नरेश मीणा भी चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए हुए हैं.

