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पूर्व सीएम गहलोत बोले- प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचा दरक रहा, भजनलाल कमेंट करने में व्यस्त

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है की RGHS और चिरंजीवी (MAA) योजना के तहत सरकार भुगतान नहीं कर रही, जिसके कारण प्रदेश की जनता को इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा की 'यह बेहद चिंताजनक है कि हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित विश्वस्तरीय हेल्थ मॉडल को वर्तमान सरकार धराशाई कर रही है. RGHS के अंतर्गत बकाया भुगतान न होने के कारण एक बार फिर निजी अस्पतालों ने ओपीडी और फार्मेसी सेवाएं रोकने की तैयारी कर ली है, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स अधर में हैं. साथ ही, चिरंजीवी (MAA) योजना को शिथिल कर प्रदेशभर के अस्पतालों में इलाज में देरी और आवश्यक दवाइयों की भारी किल्लत पैदा कर दी गई है.