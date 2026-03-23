पूर्व सीएम गहलोत बोले- प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचा दरक रहा, भजनलाल कमेंट करने में व्यस्त
गहलोत बोले, सरकार को चाहिए कि निजी ब्लड बैंकों पर लगी रोक अविलंब हटाए, जिससे समस्याओं का समाधान हो.
Published : March 23, 2026 at 3:58 PM IST
जयपुरः पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है की RGHS और चिरंजीवी (MAA) योजना के तहत सरकार भुगतान नहीं कर रही, जिसके कारण प्रदेश की जनता को इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा की 'यह बेहद चिंताजनक है कि हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित विश्वस्तरीय हेल्थ मॉडल को वर्तमान सरकार धराशाई कर रही है. RGHS के अंतर्गत बकाया भुगतान न होने के कारण एक बार फिर निजी अस्पतालों ने ओपीडी और फार्मेसी सेवाएं रोकने की तैयारी कर ली है, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स अधर में हैं. साथ ही, चिरंजीवी (MAA) योजना को शिथिल कर प्रदेशभर के अस्पतालों में इलाज में देरी और आवश्यक दवाइयों की भारी किल्लत पैदा कर दी गई है.
राजस्थान का सुदृढ़ स्वास्थ्य ढांचा आज उपेक्षा का शिकार होकर दरक रहा है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 23, 2026
यह बेहद चिंताजनक है कि हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित विश्वस्तरीय हेल्थ मॉडल को वर्तमान सरकार धराशाई कर रही है। RGHS के अंतर्गत बकाया भुगतान न होने के कारण एक बार फिर निजी अस्पतालों ने ओपीडी और…
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हेल्थ इमरजेंसीः गहलोत ने यह भी कहा कि जयपुर के SMS और जनाना अस्पताल जैसे बड़े केंद्रों में खून की भारी कमी एक बड़ी 'हेल्थ इमरजेंसी' है, जो प्रदेशवासियों के जीवन के लिए जानलेवा साबित हो सकती है. सरकार को चाहिए कि निजी ब्लड बैंकों पर लगी रोक अविलंब हटाए ताकि मरीजों की समस्याओं का समाधान हो सके.
मुझ पर कमेंट करने में व्यस्तः गहलोत ने कहा कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र के 108 साल के बुजुर्ग गोलूराम माली ने 'मेरे से मिलने की इच्छा जताई जिनसे मैं कल शाम उनके गांव जाकर मिला. वहां इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में रोकी गई योजनाओं को लेकर भाजपा सरकार के प्रति रोष जताया. जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की इन बुनियादी समस्याओं को उठाता हूं, तो मुख्यमंत्री समाधान निकालने के बजाय अपने इवेंट्स में मुझ पर व्यक्तिगत कमेंट्स करने में व्यस्त रहते हैं'. उन्हें समझना चाहिए कि हम जनता की पीड़ा की आवाज बन रहे हैं, और सरकार को जवाब देने के बजाय धरातल पर बिगड़ते हालात सुधारने पर ध्यान देना चाहिए.