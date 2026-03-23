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पूर्व सीएम गहलोत बोले- प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचा दरक रहा, भजनलाल कमेंट करने में व्यस्त

गहलोत बोले, सरकार को चाहिए कि निजी ब्लड बैंकों पर लगी रोक अविलंब हटाए, जिससे समस्याओं का समाधान हो.

ASHOK GEHLOT TARGETS GOVERNMENT, TARGETS THE BHAJANLAL GOVERNMENT
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 3:58 PM IST

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जयपुरः पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है की RGHS और चिरंजीवी (MAA) योजना के तहत सरकार भुगतान नहीं कर रही, जिसके कारण प्रदेश की जनता को इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा की 'यह बेहद चिंताजनक है कि हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित विश्वस्तरीय हेल्थ मॉडल को वर्तमान सरकार धराशाई कर रही है. RGHS के अंतर्गत बकाया भुगतान न होने के कारण एक बार फिर निजी अस्पतालों ने ओपीडी और फार्मेसी सेवाएं रोकने की तैयारी कर ली है, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स अधर में हैं. साथ ही, चिरंजीवी (MAA) योजना को शिथिल कर प्रदेशभर के अस्पतालों में इलाज में देरी और आवश्यक दवाइयों की भारी किल्लत पैदा कर दी गई है.

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हेल्थ इमरजेंसीः गहलोत ने यह भी कहा कि जयपुर के SMS और जनाना अस्पताल जैसे बड़े केंद्रों में खून की भारी कमी एक बड़ी 'हेल्थ इमरजेंसी' है, जो प्रदेशवासियों के जीवन के लिए जानलेवा साबित हो सकती है. सरकार को चाहिए कि निजी ब्लड बैंकों पर लगी रोक अविलंब हटाए ताकि मरीजों की समस्याओं का समाधान हो सके.

मुझ पर कमेंट करने में व्यस्तः गहलोत ने कहा कि चाकसू विधानसभा क्षेत्र के 108 साल के बुजुर्ग गोलूराम माली ने 'मेरे से मिलने की इच्छा जताई जिनसे मैं कल शाम उनके गांव जाकर मिला. वहां इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में रोकी गई योजनाओं को लेकर भाजपा सरकार के प्रति रोष जताया. जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की इन बुनियादी समस्याओं को उठाता हूं, तो मुख्यमंत्री समाधान निकालने के बजाय अपने इवेंट्स में मुझ पर व्यक्तिगत कमेंट्स करने में व्यस्त रहते हैं'. उन्हें समझना चाहिए कि हम जनता की पीड़ा की आवाज बन रहे हैं, और सरकार को जवाब देने के बजाय धरातल पर बिगड़ते हालात सुधारने पर ध्यान देना चाहिए.

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