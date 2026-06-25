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CM सिर्फ मुखौटा हैं, वो दबाव में चुप हो जाते हैं, राज RSS कर रहा है : अशोक गहलोत

जोधपुर : पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को जोधपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले किरोड़ी लाल मीणा से लेकर एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन पर बेइज्जती नहीं हो, इसके लिए सीएम को पहले जाना चाहिए. गहलोत ने कहा कि राजनीति में झूठे आरोप नहीं लगाए जाते हैं. किरोड़ी मीणा अनर्गल बयानबाजी करते हैं. सरकार में नहीं थे, तब कई खुलासे करने का दावा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. अलग तरह का प्राणी हैं वो, अनावश्यक पर्टी के अध्यक्ष पर आरोप लगाए.

गहलोत ने आरोप लगाया कि वो खुद छापे डाल रहे हैं, लेकिन उनके साथ जाने वाले वसूली कर रहे हैं. उनको ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. डीजी भले आदमी हैं, लेकिन वह सीएमओ के दबाव में काम करते हैं. उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी भी इनकी बात नहीं मानते हैं. उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि एसीबी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहता है कि मामला नहीं बनता, लेकिन सरकार का दबाव होता है कि गिरफ्तारी करो. महेश जोशी का भी मामला ऐसा ही है. जिस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया, उसी में एसीबी ने कर लिया, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मना किया था. क्या यह सीएम को दिखता नहीं है? आरएसएस के दबाव के आगे सीएम चुप हो जाते हैं. राज आरएसएस कर रहा है. जनता सब देख रही है. सरकार बदल कर रहेगी.