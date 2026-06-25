CM सिर्फ मुखौटा हैं, वो दबाव में चुप हो जाते हैं, राज RSS कर रहा है : अशोक गहलोत
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा.
Published : June 25, 2026 at 12:49 PM IST
जोधपुर : पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को जोधपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले किरोड़ी लाल मीणा से लेकर एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन पर बेइज्जती नहीं हो, इसके लिए सीएम को पहले जाना चाहिए. गहलोत ने कहा कि राजनीति में झूठे आरोप नहीं लगाए जाते हैं. किरोड़ी मीणा अनर्गल बयानबाजी करते हैं. सरकार में नहीं थे, तब कई खुलासे करने का दावा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. अलग तरह का प्राणी हैं वो, अनावश्यक पर्टी के अध्यक्ष पर आरोप लगाए.
गहलोत ने आरोप लगाया कि वो खुद छापे डाल रहे हैं, लेकिन उनके साथ जाने वाले वसूली कर रहे हैं. उनको ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. डीजी भले आदमी हैं, लेकिन वह सीएमओ के दबाव में काम करते हैं. उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी भी इनकी बात नहीं मानते हैं. उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि एसीबी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहता है कि मामला नहीं बनता, लेकिन सरकार का दबाव होता है कि गिरफ्तारी करो. महेश जोशी का भी मामला ऐसा ही है. जिस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया, उसी में एसीबी ने कर लिया, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मना किया था. क्या यह सीएम को दिखता नहीं है? आरएसएस के दबाव के आगे सीएम चुप हो जाते हैं. राज आरएसएस कर रहा है. जनता सब देख रही है. सरकार बदल कर रहेगी.
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बीजेपी के राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है : एमपी के सीएम मोहन यादव की सम्पत्ति के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां-जहां बीजेपी का राज है, वहां पर हाहाकार मचा हुआ है. लूट मची हुई है. यह लोग जवाब नहीं देते हैं, देते हैं तो सही नहीं देते हैं. राजस्थान में भ्रष्टाचार की हदें पार हो चुकी हैं. प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है. सीएम को समझना चाहिए कि हालात उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं. उनको समझना चाहिए. हालात सुधारेंगे तो हम सहयोग करेंगे.
राजस्थान में राज RSS वाले कर रहे, ये खाली मुखौटे हैं— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 25, 2026
जोधपुर में आज मीडिया से बातचीत की:
अशोक गहलोत का जवाब: देखिए राजनीति में जो है, झूठे आरोप नहीं लगाए जाते हैं। अगर आपके पास तथ्य है, तो उस पर बात करो। किरोड़ी मीणा जी जब सरकार में नहीं थे, तब भी वो लगातार आरोप लगाते थे। उनकी… pic.twitter.com/QhdomzRZ1P
पीएम का स्वागत करेंगे, इस बार बदनामी नहीं चाहिए : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 4 जुलाई को रिफाइनरी का उद्घाटन करने की घोषणा पर गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को दो-तीन दिन पहले वहां जाकर बैठना चाहिए. बार-बार ट्रायल करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमारी बेइज्जती हो गई थी. यह रिफाइनरी हमने स्वीकृत करवाई थी. पांच साल तक उन्होंने काम रोके रखा था. इसके चलते 37 हजार करोड़ की रिफाइनरी आज 80 हजार करोड़ की हो गई. इसका जवाब पीएम को देना चाहिए.
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