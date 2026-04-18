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महिला आरक्षण बिल: गहलोत का पीएम मोदी व शाह पर तीखा हमला, बोले- विपक्ष को बदनाम करने का षड्यंत्र हुआ एक्सपोज

विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था : गहलोत ने कहा कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद में पारित हो गया था तब कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में इस बिल का समर्थन किया था. अब जब इस बिल कानून में संशोधन कर रहे हो तो प्रधानमंत्री और अमित शाह की जिम्मेदारी बनती है कि वही भावना अबकी बार रहनी चाहिए थी. उन्हें ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सभी दलों के सुझाव लेने चाहिए थे .दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए तो उनको विश्वास में लेना चाहिए था.

गहलोत ने एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कहा कि मेरी नजर में यह बिल एक राजनीति थी जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को नहीं करनी चाहिए थी. उन्होंने पूरे देश को गुमराह किया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो और इस मामले में विपक्ष को बदनाम किया जाए. यह एक सोचा समझा षड्यंत्र था जिसमें दोनों पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं.

जयपुर : लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है. भाजपा जहां इस मामले में विपक्ष को महिला विरोधी करार देते हुए हमलावर है तो वहीं कांग्रेस भी इसे भाजपा की साजिश बता रही है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुक्रवार देर रात महिला आरक्षण बिल की आड़ में विपक्ष को बदनाम करने के आरोप मोदी सरकार पर लगाए और कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह एक्सपोज हो गए हैं.

29 अप्रैल के बाद बुला लेते सत्र : पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि जब तमिलनाडु और बंगाल में चुनाव चल रहे हैं तो क्या सारे सांसद चुनाव छोड़कर विशेष सत्र में भाग लेने आते, सरकार को चाहिए था कि 10- 15 दिन बाद सत्र बुला लेते ऐसी भी क्या जल्दी थी. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार-बार मांग कर रहे थे कि 29 अप्रैल के बाद सत्र बुलाए लेकिन मोदी सरकार को तो विपक्ष को बदनाम करना था. क्या फर्क पड़ता कि विपक्ष की मांग मान लेते और सब के सहयोग से संशोधन बिल पास हो जाता. यह हालात खुद मोदी सरकार ने पैदा किए हैं, अब भाजपा विपक्षी दलों पर दोष मंढ रही है कि विपक्ष ने बिल पास नहीं होने दिया लेकिन जनता सब जानती है कोई फर्क नहीं पड़ता है.

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गहलोत ने कहा कि जिस तरह से इन्होंने असम और जम्मू कश्मीर में परिसीमन किया है. इस तरह के एक तरफा परिसीमन यह पूरे देश में करने जा रहे थे. लोकसभा में साढे आठ सौ सीटें बढ़ा रहे थे. अच्छी बात है महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी ने तो 73 में 74वें संविधान संशोधन करके ही महिलाओं को पंचायत राज में आरक्षण दिया था. गहलोत ने कहा कि यूपीए सरकार के समय भी महिला आरक्षण बिल संसद में लाया गया था. तब भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए इसका खूब विरोध किया था. गहलोत ने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में उन्हें महिलाओं के वोट मिल सके इसके लिए भाजपा के लोग विपक्षी दलों को बदनाम करेंगे और इन्होंने अब आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है लेकिन यह पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं.

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राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ खर्च किए : वहीं राहुल गांधी की ओर से लोकसभा में की टिप्पणी को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा के लोग राहुल गांधी को बदनाम करते हैं. राहुल गांधी हमेशा दिल की बात करते हैं और यह लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं. भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं लेकिन जब यह उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो भाजपा के लोगों ने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए क्या-क्या आरोप नहीं लगाए लेकिन अब सब एक्सपोज हो गए हैं.