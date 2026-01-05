ETV Bharat / state

गहलोत ने MP की बालिका को SMS में समय पर इलाज नहीं मिलने के लगाए आरोप, कही ये बात

देरी जैसी कोई बात नहीं : डॉ. जैन ने बताया कि यह लोग राजस्थान से बाहर के हैं तो नियमों के मुताबिक हमने उनके इलाज का खर्च बता दिया था. तब परिजन अस्पताल प्रशासन को बिना बताए बच्ची को प्राइवेट अस्पताल ले गए थे. करीब 3 घंटे बाद वापस परिजन इस बच्ची को लेकर एसएमएस अस्पताल आए थे, जिसके बाद इस बच्ची को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है. इलाज में देरी जैसी कोई बात नहीं है.

जयपुर : करंट से 70 फीसदी झुलसी मध्य प्रदेश की एक बालिका का कथित रूप से कागजों के अभाव में एसएमएस अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बालिका के पास आयुष्मान कार्ड और दूसरे कागजात नहीं थे, जिसके चलते उसके इलाज में देरी हो गई. हालांकि, इस मामले में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागध्यक्ष डॉ. आरके जैन का कहना है कि बच्ची 70 फीसदी करंट से झुलसी हुई है. उसकी हालत क्रिटिकल है. यह लोग रविवार सुबह एसएमएस आए थे. बच्ची को एडमिट कर लिया था.

वहीं, इस मामले को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. अशोक गहलोत ने कहा कि इस घटना से भाजपा सरकार का असली चेहरा सामने आया है. उस बच्ची का इलाज इसलिए नहीं किया गया कि उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था. ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है. गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मंचों से 'राष्ट्रीय एकता' और 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की बड़ी-बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार का असली चेहरा जयपुर के एसएमएस अस्पताल की घटना ने उजागर कर दिया है. जयपुर में करंट से झुलसी मध्य प्रदेश की रहने वाली बालिका को SMS अस्पताल में केवल इसीलिए घंटों तक इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था. क्या इलाज की आवश्यकता में भी राज्य देखा जाएगा?

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना' इसीलिए लागू की थी ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना में घायल व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो, बिना किसी कार्ड या पैसे के 72 घंटे तक पूर्णतः निःशुल्क आपातकालीन इलाज मिल सके. हमारा स्पष्ट मत था कि 'गोल्डन आवर' में डॉक्टर की प्राथमिकता मरीज की जान बचाना होनी चाहिए, न कि कागज जांचना. बेहद दुखद है कि मौजूदा भाजपा सरकार ने इन जनहितैषी योजनाओं को कमजोर कर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पुनः कार्ड और शर्तों का मोहताज बना दिया है. राज्य सरकार इस मामले को नजीर बनाकर तुरंत संज्ञान ले और सुनिश्चित करें कि इमरजेंसी में किसी का भी इलाज कागजों की कमी से न रुके एवं मरीज की जान बचाना पहला लक्ष्य हो.