Save Aravalli: गहलोत बोले- सरकार साफ करे, अरावली को बचाना चाहती है या बेचना

गहलोत ने कहा कि सरकार 'आंकड़ों की बाजीगरी' कर पर्यावरण और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है.

ASHOK GEHLOT TARGET GOVERNMENT, MINISTER BHUPENDRA YADAV
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (Photos Ashok Gehlot X handle)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 8:22 PM IST

3 Min Read
जयपुरः अरावली मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच आरोप- प्रत्यारोप का दौर जारी है. कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर निशाना साध रहे हैं. मंगलवार शाम को भी पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्रीय मंत्री के 0.19 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन किए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह फैसला पर्यावरण को बर्बाद करने वाला है.

गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार 'आंकड़ों की बाजीगरी' कर राजस्थान के पर्यावरण और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है. गहलोत ने मंगलवार शाम एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि 'कल मैने CEC को कमजोर करने एवं तीन दिन में सरिस्का का संरक्षित क्षेत्र बदलने के प्रयास कर खदानें शुरू करने के सवाल पूछे थे, जिस पर भूपेंद्र यादव ने कोई जवाब नहीं दिया है'. गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का यह दावा कि खनन केवल 0.19% क्षेत्र में होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि वैध की आड़ में जो अवैध खनन होगा उसे रोकना किसी सरकार के बस की बात नहीं है.

पढ़ेंः Save Aravalli : प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा बोले- अरावली का एक भी पत्थर का नुकसान नहीं होगा

27000 खदानें वैध तरीके से आवंटित होंगीः पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कह रही है कि 0.19% क्षेत्र में ही खनन होगा, लेकिन इसका मतलब 273.6 वर्ग किमी यानी लगभग 68,000 एकड़ जमीन है. अगर छोटी खदानों के पट्टे दिए जाते हैं, तो यहां 27,200 खदानें वैध तरीके से ही आवंटित हो जाएंगी. खनन का असर सिर्फ खदान तक सीमित नहीं रहता, सड़कों का निर्माण, डंपिंग यार्ड, क्रशर और उड़ती धूल आसपास की लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन और खेती तथा पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर देगी.

राज्यों को कमजोर करने का आरोपः पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र पर राज्यों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र MMDR संशोधन 2021 नियम 'क' बनाकर राज्यों की शक्ति छीन ली है कि यदि राज्य सरकार समय पर नीलामी नहीं कर पाती, तो केंद्र सरकार खुद नीलामी कर देगी. यह राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों पर जबरन कब्जे जैसा है. ऐसे में अगर अरावली में खनन पर कोई राज्य सरकार सहमति नहीं देगी तब भी केंद्र सरकार वहां खनन शुरू करवा सकती है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राजस्थान के पर्यावरण, यहां की खेती और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को 'कॉर्पोरेट मुनाफे' की भेंट नहीं चढ़ने देंगे. सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो अरावली को बचाना चाहती है या उसे बेचना चाहती है.

