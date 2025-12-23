ETV Bharat / state

Save Aravalli: गहलोत बोले- सरकार साफ करे, अरावली को बचाना चाहती है या बेचना

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. ( Photos Ashok Gehlot X handle )

जयपुरः अरावली मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच आरोप- प्रत्यारोप का दौर जारी है. कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर निशाना साध रहे हैं. मंगलवार शाम को भी पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्रीय मंत्री के 0.19 प्रतिशत क्षेत्र में ही खनन किए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह फैसला पर्यावरण को बर्बाद करने वाला है. गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार 'आंकड़ों की बाजीगरी' कर राजस्थान के पर्यावरण और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है. गहलोत ने मंगलवार शाम एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि 'कल मैने CEC को कमजोर करने एवं तीन दिन में सरिस्का का संरक्षित क्षेत्र बदलने के प्रयास कर खदानें शुरू करने के सवाल पूछे थे, जिस पर भूपेंद्र यादव ने कोई जवाब नहीं दिया है'. गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का यह दावा कि खनन केवल 0.19% क्षेत्र में होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि वैध की आड़ में जो अवैध खनन होगा उसे रोकना किसी सरकार के बस की बात नहीं है.