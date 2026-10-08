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अशोक गहलोत बोले- पश्चिमी राजस्थान में सूखे की मार, घोषणाओं से नहीं चलेगा काम

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः पश्चिमी राजस्थान में सूखे और अकाल के हालात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए तत्काल राहत कार्य शुरू करने की मांग की है. गहलोत ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में गोवंश भूख और प्यास से परेशान हैं, लेकिन राज्य सरकार केवल घोषणाएं कर रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग की कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सूखा घोषित कर चारे और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रदेश की मीडिया लगातार पश्चिमी राजस्थान में सूखे और अकाल की गंभीर स्थिति की तस्वीर सामने ला रही है. इसके बावजूद राहत के स्तर पर प्रभावी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है. 30 सितंबर को मुख्यमंत्री ने बाड़मेर में चारा डिपो खोलने की घोषणा की थी, लेकिन आठ दिन बाद भी बाड़मेर और जैसलमेर के प्रभावित क्षेत्रों में चारा डिपो और पशु शिविर शुरू नहीं हुए हैं.