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'फोटो में कौन आगे, कौन पीछे... डिप्टी सीएम की फोटो काट दी', नितिन नवीन के स्वागत पर गहलोत का तंज

जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव के नतीजों और आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर पुलिस-प्रशासन के दुरुपयोग और दबाव की राजनीति कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को जोधपुर में झुलसे दमकलकर्मियों से मिलने एसएमएस अस्पताल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा- दमकलकर्मियों से मिलकर उनका हाल जाना है. उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. गहलोत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जयपुर दौरे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से किए गए स्वागत को लेकर भी तंज कसा. गहलोत ने कहा- फोटो और वीडियो में कौन आगे खड़ा है और कौन पीछे?. स्वागत करते हुए डिप्टी सीएम की फोटो तक काट दी गई.

ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी: गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा- बीजेपी ने चुनावों में गुंडागर्दी की है. 'ऐसी पुलिस-प्रशासन की दबंगता और छापामारी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी. लोगों को धमकाने, मकान तोड़ने के नोटिस देने, घर तक पुलिस पहुंचने, थाने बुलाकर बैठाने और गिरफ्तार करने जैसी कार्रवाई की गई'.

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गहलोत ने चुनाव से जुड़े मामलों में देर रात हाईकोर्ट की सुनवाई का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट को रात दो बजे सुनवाई करनी पड़ी. उन्होंने कथित तौर पर दूसरे राज्यों की पुलिस के इस्तेमाल का भी मुद्दा उठाया. गहलोत ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी पुलिस का इस्तेमाल किया गया.