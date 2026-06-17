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राहुल का कोटा दौरा: गहलोत का तंज- नीट पेपर करने के लिए सेना को झोंकने से दुनिया में क्या जाएगा संदेश?

बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं राहुल: विपक्ष के नीट परीक्षार्थियों को गुमराह करने के आरोपों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले- राहुल गांधी विद्यार्थियों का मनोबल गिराने नहीं, हौसला अफजाई करने आ रहे हैं. लगातार आत्महत्या हो रही है. आज दिल्ली में भी एक आत्महत्या हो गई. अब तक 9 लोगों ने खुदकुशी की है. ऐसे कार्यक्रमों से लोगों को लगता है कि विपक्ष उनकी आवाज उठा रहा है.

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को कोटा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार के फैसले पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि भारत सरकार एक परीक्षा भी नहीं करवा पा रही है, इसलिए पूरी मिलिट्री को उसमें लगा दिया.

कोटा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 जून को देश में होने वाले नीट परीक्षा के पेपर एयरफोर्स विमानों से भेजे जाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीट के पेपर के लिए सेना, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स सबको झोंक दिया गया है. एयरफोर्स के प्लेन से पेपर भेजे जा रहे हैं, यह तमाशा नहीं है तो और क्या है?

कांग्रेस कोई प्रोग्राम करती है तो सत्ता पक्ष बौखला जाता है. सत्ता पक्ष को चाहिए कि वह गवर्नेंस पर ध्यान दें. विपक्ष की आलोचना का स्वागत होना चाहिए और उसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन इसकी बजाय सत्ता पक्ष विपक्ष की ही आलोचना करने लग जाता है. कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ रही है. राजीव गांधी ने 18 साल के छात्रों को मत देने का अधिकार दिया था. तब इसका भारी विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की.

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कोचिंग संस्थानों को धमका रहे भाजपा नेता: कांग्रेस विधायक अशोक चांदना ने कहा कि राहुल के प्रोग्राम में नहीं आने के लिए कोटा के बीजेपी के नेता कोचिंग संस्थानों के मालिकों को धमका रहे हैं. पोस्टर बैनर हटा रहे हैं, लेकिन वे युवाओं के दिलों के धड़कन को नहीं रोक सकते हैं. चांदना ने कहा कि राहुल किसी से नहीं डरते हैं. अगर डरते तो हाड़ौती की धरती पर नहीं आते. जिस तरह से भाजपा ने गुंडागर्दी मचा रखी है, वह सब दुनिया के सामने है.

टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़कर ऐसी पार्टी में मर्ज कर दिया, जिसके 800 वोट भी नहीं आए थे. राहुल ने ट्रेन से नहीं आने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि ट्रेन की व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है. हो सकता है ट्रेन को तीन-चार घंटे लेट कर देते, इसलिए वे चार्टर से आए हैं. चांदना ने कहा कि भाजपा से बड़ी बेईमान पार्टी दूसरी नहीं है. होर्मुज खाडी में तीन भारतीयों को अमेरिकी सेना ने मार दिया और प्रधानमंत्री मोदी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ट ट्रंस से गले मिल रहे है.

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