गहलोत बोले- RLSDC का गठन अटकाया, ठेकाकर्मियों का हो रहा शोषण

जयपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय ठेका कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन (RLSDC) का गठन किया था. उसके बाद सरकार चली गई, लेकिन भाजपा सरकार के 2 साल शासन के बावजूद भी RLSDC को धरातल पर नहीं उतारा गया है. इसके चलते कर्मचारी लगातार सरकार से इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं. हाल में ठेकाकर्मियों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया था. अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को उठाते हुए सरकार पर ठेका कर्मचारियों की अनदेखी करने के आरोप लगाए. गहलोत ने कहा कि और घोषणाओं की तरह सरकार ने RLSDC को भी अटका दिया.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लाखों ठेका कर्मियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 'राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन' (RLSDC) के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया था. इस निगम का मुख्य उद्देश्य प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए कार्यरत हजारों कार्मिकों को पूरा मानदेय और EPF-ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करना था. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार ने कई अन्य जनहित की घोषणाओं की तरह ही इस घोषणा को भी अटका दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस अल्प आय समूह के भविष्य और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता को देखते हुए इसका गठन कर अविलंब आगे काम बढ़ाएं.