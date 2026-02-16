ETV Bharat / state

गहलोत बोले- RLSDC का गठन अटकाया, ठेकाकर्मियों का हो रहा शोषण

पूर्व सीएम ने कहा कि ठेका कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाने को हमने RLSDC बनाया, लेकिन इस सरकार ने लागू नहीं किया.

Ashok Gehlot, former Chief Minister
अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 1:16 PM IST

जयपुर: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय ठेका कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन (RLSDC) का गठन किया था. उसके बाद सरकार चली गई, लेकिन भाजपा सरकार के 2 साल शासन के बावजूद भी RLSDC को धरातल पर नहीं उतारा गया है. इसके चलते कर्मचारी लगातार सरकार से इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं. हाल में ठेकाकर्मियों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया था. अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को उठाते हुए सरकार पर ठेका कर्मचारियों की अनदेखी करने के आरोप लगाए. गहलोत ने कहा कि और घोषणाओं की तरह सरकार ने RLSDC को भी अटका दिया.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लाखों ठेका कर्मियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 'राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन' (RLSDC) के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया था. इस निगम का मुख्य उद्देश्य प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए कार्यरत हजारों कार्मिकों को पूरा मानदेय और EPF-ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करना था. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार ने कई अन्य जनहित की घोषणाओं की तरह ही इस घोषणा को भी अटका दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस अल्प आय समूह के भविष्य और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता को देखते हुए इसका गठन कर अविलंब आगे काम बढ़ाएं.

ठेकाकर्मियों ने दिया था धरना: इससे पहले पिछले माह 30 जनवरी को सरकारी विभागों में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों ने राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले अपनी मांगों की अनदेखी से नाराज होकर शहीद स्मारक पर सरकार के खिलाफ धरना दिया था. राजस्थान ठेका कर्मचारी महासंघ कोर कमेटी के सदस्य जहीर अहमद का कहना है कि पिछली और वर्तमान सरकार की ओर से बजट घोषणा वर्ष 2025 बिंदु संख्या - 97(5) में प्रदेश के सरकारी संस्थानों से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से संविदा पर कार्मिकों को लेने की प्रथा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए कार्मिक विभाग के अधीन सरकारी संस्था बनाने की घोषणा की गई थी. इसे बाद में राजस्थान मैनपॉवर एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMLCL) नाम दिया गया. अब इस पर भी कोई काम नहीं किया जा रहा है. लंबे समय से ठेका कार्मिक वेतन बढ़ोतरी, पेंशन, सेवा सुरक्षा, पदोन्नति जैसी सुविधाए देने की मांग कर रहे हैं.

