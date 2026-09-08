गहलोत बोले-हार के डर से बौखलाई भाजपा, अपने ही बागियों पर जीएसटी कार्रवाई...गृह जिले में सीएम का रोड शो बेअसर
पहले दौर के मतदान से ठीक एक दिन पहले पूर्व सीएम का भाजपा नेताओं पर आरोप. बोले- सत्ता का दुरुपयोग कर रहे भाजपायी.
Published : September 8, 2026 at 6:23 PM IST
जयपुर: प्रदेश में 309 नगरीय निकायों में 9 और 11 सितंबर को होने वाले मतदान को लेकर अब प्रदेश की सियासत उबाल पर है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में हार का डर भाजपा नेताओं के चेहरे और चुनावी गतिविधियों में साफ दिख रहा है. गहलोत ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की कि मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर समेत कई जगह पर हुए रोड शो कोई असर नहीं छोड़ पाए. अब भाजपा सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है.
अपने ही बागियों पर जीएसटी की कार्रवाई: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री के फ्लॉप रोड शो, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में दबाव की राजनीति, पार्षद चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीतने पर विकास नहीं करने की धमकी और अब भाजपा के बागी उम्मीदवारों के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी के छापे जैसे घटनाक्रम अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं.
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जमीन पर असर खो चुकी भाजपा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा को जनता के बीच अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है. मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में भी रोड शो का प्रभाव दिखाई नहीं देना, इसका संकेत है कि जमीनी स्तर पर भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं है. भाजपा को अंदाजा हो चुका कि चुनाव में जनता उसके खिलाफ मतदान कर सकती है. इस कारण पार्टी के नेता पूरी सरकारी और राजनीतिक ताकत चुनाव मैदान में झोंक रहे हैं.
गृह जिले भरतपुर समेत सभी जगहों पर मुख्यमंत्री के फ्लॉप रोड शो, पार्षद चुनावों में मंत्री और विधायकों द्वारा भाजपा का पार्षद न बनने पर वार्ड का विकास रोकने की धमकी, BJP के बागी उम्मीदवारों तक के प्रतिष्ठानों पर GST के छापे और उनके प्रतिष्ठानों को सील करना आदि दिखा रहे हैं कि भाजपा…— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 8, 2026
धमका रहे भाजपा नेता: गहलोत ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के मंत्री, विधायक मतदाताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं.वे कह रहे हैं कि भाजपा पार्षद को वोट नहीं दिया तो वार्ड में विकास के काम नहीं नहीं होंगे. गहलोत ने कहा, चुनावी मैदान में भाजपा को चुनौती देने वालों पर सरकारी कार्रवाई के जरिए दबाव बनाया जा रहा है.
सत्ताधारी दल के खिलाफ व्यापक असंतोष: गहलोत ने दावा किया, अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने सत्ताधारी दल के खिलाफ इतना व्यापक असंतोष पहले कभी नहीं देखा. भाजपा सरकार के ढाई साल के शासन में जो समस्या जनता को हुई है उसका असर अब निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है. चुनाव में जनता अपने वार्ड की सड़क, सफाई, पानी, सीवरेज स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर वोट करेगी.
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