ETV Bharat / state

गहलोत बोले-हार के डर से बौखलाई भाजपा, अपने ही बागियों पर जीएसटी कार्रवाई...गृह जिले में सीएम का रोड शो बेअसर

जयपुर: प्रदेश में 309 नगरीय निकायों में 9 और 11 सितंबर को होने वाले मतदान को लेकर अब प्रदेश की सियासत उबाल पर है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में हार का डर भाजपा नेताओं के चेहरे और चुनावी गतिविधियों में साफ दिख रहा है. गहलोत ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की कि मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर समेत कई जगह पर हुए रोड शो कोई असर नहीं छोड़ पाए. अब भाजपा सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है.

अपने ही बागियों पर जीएसटी की कार्रवाई: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री के फ्लॉप रोड शो, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में दबाव की राजनीति, पार्षद चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीतने पर विकास नहीं करने की धमकी और अब भाजपा के बागी उम्मीदवारों के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी के छापे जैसे घटनाक्रम अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं.

पढ़ें:निकाय चुनाव में सीएम के रोड शो पर गहलोत का वार, बोले- यह उपलब्धि नहीं, नाकामी का संकेत

जमीन पर असर खो चुकी भाजपा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा को जनता के बीच अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है. मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में भी रोड शो का प्रभाव दिखाई नहीं देना, इसका संकेत है कि जमीनी स्तर पर भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं है. भाजपा को अंदाजा हो चुका कि चुनाव में जनता उसके खिलाफ मतदान कर सकती है. इस कारण पार्टी के नेता पूरी सरकारी और राजनीतिक ताकत चुनाव मैदान में झोंक रहे हैं.