पूर्व सीएम गहलोत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल, कार्डियक अरेस्ट' व अचानक मौतों पर जताई चिंता

गहलोत बोले- बेहद दुख होता है कि प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और ICU की छतें टपक रही हैं.

CM ASHOK GEHLOT RAISED QUESTIONS, QUESTIONS ON THE HEALTH SYSTEM
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
जयपुरः प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा कि 'एक समय था जब 'चिरंजीवी योजना' और 'राइट टू हेल्थ' (RTH) के दम पर हमारा 'राजस्थान हेल्थ मॉडल' पूरे देश में एक मिसाल माना जाता था. हमारा विजन प्रदेश के हर नागरिक को बेहतरीन और मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराना था'.

आज यह देखकर बेहद दुख होता है कि प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और ICU की छतें टपक रही हैं, पानी भर रहा है और मरीजों के ऑपरेशन तक टालने पड़ रहे हैं. हद तो तब हो गई जब भाजपा सरकार ने विधानसभा में इस हकीकत से ही इनकार कर दिया. अपनी कमियों पर पर्दा डालना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. मुख्यमंत्री मंचों से "2 साल बनाम 5 साल" का दावा करते नहीं थकते, लेकिन असलियत यह है कि हमारी सरकार के विजन से स्थापित इस मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ये मौजूदा सरकार संभाल भी नहीं पा रही है. जो सरकार अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, उसके 'सुशासन' के दावों की पोल एसएमएस अस्पताल की इन तस्वीरों ने खोल दी है.

कार्डियक अरेस्ट पर चिंताः पूर्व सीएम गहलोत ने कहा की 'विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व अन्य विधायकों ने प्रदेश में युवाओं और बच्चों में बढ़ते 'कार्डियक अरेस्ट' व अचानक मौतों पर जो चिंता जताई है, वह अत्यंत गंभीर है. फिट दिखने वाले नौजवानों और डॉक्टरों की ऐसी आकस्मिक मृत्यु समाज में एक गहरे डर और संदेह को जन्म दे रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एस्ट्राजेनेका (Covishield) जैसी वैक्सीन के 'रेयर साइड इफेक्ट्स' (जैसे TTS) पर चर्चा हो चुकी है. यद्यपि ICMR की हालिया रिपोर्ट्स (जुलाई 2025) में सीधा संबंध नहीं पाया गया है, लेकिन 'लॉन्ग कोविड' और 'वैक्सीन' के हृदय तंत्र पर प्रभाव को लेकर दुनिया भर में गहन शोध जारी हैं. इस धुंध को साफ करना सरकार की जिम्मेदारी है.

पल्ला झाड़ रही सरकारः गहलोत ने कहा कि 'हमारी सरकार ने 2023 के बजट में RUHS में 'Center for Post-Covid Rehabilitation' की घोषणा की थी ताकि ऐसे ही विषयों पर शोध हो सके. दुःखद है कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाए. सरकार इसे 'सामान्य' बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती. 'मैं राज्य और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वे राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर एक उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक जांच (Scientific Investigation) कमेटी बनाएं. जनता को यह जानने का हक है कि इन मौतों का असली कारण क्या है ताकि भविष्य में अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकें'

