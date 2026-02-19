ETV Bharat / state

पूर्व सीएम गहलोत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल, कार्डियक अरेस्ट' व अचानक मौतों पर जताई चिंता

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा कि 'एक समय था जब 'चिरंजीवी योजना' और 'राइट टू हेल्थ' (RTH) के दम पर हमारा 'राजस्थान हेल्थ मॉडल' पूरे देश में एक मिसाल माना जाता था. हमारा विजन प्रदेश के हर नागरिक को बेहतरीन और मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराना था'. आज यह देखकर बेहद दुख होता है कि प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और ICU की छतें टपक रही हैं, पानी भर रहा है और मरीजों के ऑपरेशन तक टालने पड़ रहे हैं. हद तो तब हो गई जब भाजपा सरकार ने विधानसभा में इस हकीकत से ही इनकार कर दिया. अपनी कमियों पर पर्दा डालना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. मुख्यमंत्री मंचों से "2 साल बनाम 5 साल" का दावा करते नहीं थकते, लेकिन असलियत यह है कि हमारी सरकार के विजन से स्थापित इस मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ये मौजूदा सरकार संभाल भी नहीं पा रही है. जो सरकार अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, उसके 'सुशासन' के दावों की पोल एसएमएस अस्पताल की इन तस्वीरों ने खोल दी है.