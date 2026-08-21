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वंदे मातरम विवाद: गहलोत ने भाजपा की मंशा पर उठाए सवाल, पूछा- आजादी के बाद सालों तक क्यों नहीं गाया यह गीत?

जयपुर हवाई अड्डे पर अशोक गहलोत ने मीडिया से की बातचीत, कांग्रेस के प्रदर्शन पर सरकार को घेरा.

अशोक गहलोत
अशोक गहलोत (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2026 at 2:44 PM IST

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जयपुर : राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर चल रहे द्वंद्व के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा, वंदे मातरम के मुद्दे पर भाजपा नेता जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने भाजपा नेताओं से सवाल पूछा कि उन्होंने आजादी के बाद कई सालों तक वंदे मातरम क्यों नहीं गाया. आरएसएस मुख्यालय पर आजादी के 50 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया. कांग्रेस कार्यकर्ता 90 साल से वंदे मातरम गाते आ रहे हैं. आजादी जंग में इस गीत के जरिए कांग्रेस ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था. उस समय भी आरएसएस ने वंदे मातरम और कांग्रेस का साथ नहीं दिया. जबकि इस गीत ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी.

अशोक गहलोत ने कहा, जब आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी. उस समय आरएसएस ने अपना एक नया गीत बनाया था. अब आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन्हें वंदे मातरम से इतना प्रेम हो गया. जो गीत कांग्रेस 90 साल से गाती आ रही है. इसे लेकर अब भाजपा नेता जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि वंदे मातरम पर कानून बन गया है और कांग्रेस के लोग इसकी पालना नहीं कर रहे हैं. कांग्रेस अगर कानून की पालना नहीं करेगी तो कौन करेगा.

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अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

विपक्ष के विधायकों के लिए विधानसभा के दरवाजे बंद : उन्होंने कहा, जब से भाजपा की सरकार बनी है. तब से ही हमें देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के मुद्दों को लेकर एक अजीब सी स्थिति है. विधानसभा के बाहर गुरुवार को कांग्रेस के सभी विधायक खड़े थे. अगर दरवाजा खोल दिया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी. यह मुद्दा नहीं बनता. सदन में विपक्ष के विधायकों के लिए सरकार दरवाजे नहीं खोल सकती है तो बाकी लोग तो क्या उम्मीद करेंगे. कल जो घटनाक्रम हुआ. उससे बहुत दुख भी हुआ.

यूसीसी पर बहस क्या होगी, देखना होगा : यूसीसी बिल लाने के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा कि यह बिल तो भाजपा हर राज्य में ला रही है. पहले इस पर बहस तो हो कि इनकी मंशा क्या है. जबकि आजादी के तत्काल बाद तो मामला उल्टा था. उस समय हिंदू महासभा और अन्य संगठनों ने बिल का विरोध किया था. जबकि आज भाजपा ने अपना स्टैंड बदल लिया है. अब देखना होगा कि इस पर क्या बहस होती है.

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स्कूल में मीडिया की पाबंदी का आदेश वापस हो : अशोक गहलोत ने कहा, सरकार ने स्कूलों में मीडिया की पाबंदी को लेकर जो आदेश जारी किया है. अशोक गहलोत ने उसे भी वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा, सरकार का यह कदम पूरे देश में चर्चा का विषय बन रहा है. इस आदेश को सरकार को वापस लेना चाहिए. स्कूलों में कोई भी जा सकता है. इसमें रोक टोक करने वाली क्या बात है. स्कूलों में मीडिया की एंट्री को लेकर कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है. इसी मुद्दे पर दो दिन विधानसभा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया.

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